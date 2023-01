La ricarica rapida è una delle caratteristiche peculiari degli smartphone negli ultimi anni ed oggi realme ha annunciato la ricarica rapida da 240W, la più alta mai vista su uno smartphone entrato in produzione di massa e la più elevata secondo lo standard Tipo-C. Realme sarà il primo brand di smartphone a introdurre questa tecnologia e il debutto sarà sul nuovissimo realme GT Neo 5 in Cina.

La nuova ricarica rapida da 240W includerà anche una serie di innovazioni all’avanguardia che al tempo stesso garantiscono una ricarica rapidissima e sicura. Per raggiungere questo risultato, realme ha lavorato su tre aspetti:

Architettura di ricarica innovativa da 240W : ricarica sicura a bassa tensione con un’efficienza di conversione della potenza estremamente elevata (98,7%).

: ricarica sicura a bassa tensione con un’efficienza di conversione della potenza estremamente elevata (98,7%). Il primo cavo di ricarica da 12A al mondo : personalizzato con quattro fili da 21 AWG, realme GT Neo 5 sarà disponibile con cavo di ricarica da 12A personalizzato, il più elevato del settore.

: personalizzato con quattro fili da 21 AWG, realme GT Neo 5 sarà disponibile con cavo di ricarica da 12A personalizzato, il più elevato del settore. La prima soluzione di ricarica dual GaN da 240W al mondo: realme GT Neo 5 presenterà componenti di ricarica dual GaN di dimensioni minime, con una densità di potenza di 2,34 W/CC, la più alta del settore.

Inoltre, realme ha utilizzato un design a tre canali con pompa di carica da 100W in parallelo. Il caricatore supporta 20V 12A in entrata e 10V 24A in uscita. Come anticipato, il primo smartphone ad utilizzare questa tecnologia sarà realme GT Neo 5, che presenta anche un design ignifugo di livello PS3 e 13 sensori di temperatura per monitorare costantemente il calore di ricarica.

Il dispositivo sarà inoltre dotato del più grande sistema di dissipazione del calore in grafene nel campo degli smartphone, fino a 6580 mm2 in totale. Realme GT Neo 5 è stato testato e sottoposto a stress ad una temperatura di 85°C e fino all’85% di umidità per 21 giorni di ricarica continua e rilascio di energia, in questo lasso di tempo non sono state riscontrate problematiche di nessun genere. Il produttore cinese afferma che questa ricarica garantisce oltre 1600 cicli di carica.

Il realme GT Neo 5 arriverà in Cina a febbraio 2023 con il supporto alla ricarica rapida da 240W, per il mercato globale questa tecnologia arriverà nel corso del 2023 sul prossimo flagship.