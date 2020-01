Realme C3 arriverà presto: annunciata la data della presentazione e le presunte specifiche

Realme C3 sarà presentato in India il prossimo 6 febbraio, durante un evento che sarà trasmesso anche in streaming. Dopo le indiscrezioni di pochi giorni fa, sono arrivati ulteriori chiarimenti su questo smartphone di fascia bassa e la presunta scheda tecnica.

Realme è una società che sta conquistando una fetta sempre più consistente del mercato mobile, grazie a prodotti dotati di un ottimo rapporto qualità/prezzo. C3 sarà una proposta per la fascia bassa, ma che potrà comunque sorprendere molti consumatori in positivo (specialmente per il possibile prezzo).

Flipkart ha inserito nel suo sito web ufficiale una landing page in cui sarebbero state anticipate le specifiche tecniche. Pur non essendo ufficiali, la fonte è molto attendibile. Questo device sembrerebbe potersi collocare perfettamente nella fascia bassa. Per le sue caratteristiche, potrebbe conquistare senz’altro molti consumatori.

Potremmo quindi trovare un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e protezione Gorilla Glass. Sotto il cofano potrebbe essere nascosto il processore Helio G70, annunciato recentemente, accompagnato da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna (forse espandibile grazie alla microSD). Queste indiscrezioni si concludono poi con una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 12 MP e una batteria da ben 5.000 mAh.

Per scoprire tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e il costo, che potrebbe comunque aggirarsi intorno a 100 euro, ci toccherà attendere ancora qualche giorno.