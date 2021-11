realme GT Neo 2 ufficiale: il ritorno del mid-range killer

Nei mesi scorsi il realme GT aveva stupito tutti per le sue prestazioni e il suo alto rapporto qualità/prezzo: dopo aver consolidato il suo ruolo nel panorama dei brand di telefonia anche in Italia l’azienda cinese ora è pronta a replicare il successo con la seconda generazione di questo fuoriclasse tra gli smartphone midrange, il realme GT Neo 2.

Perché l’aggiunta della dicitura “Neo”? Con questo smartphone realme decide di non giocare sul sicuro, ma si pone la sfida ben più ardua di ripensare le tecnologie interne alla realizzazione del telefono praticamente da zero, dedicando una particolare attenzione ai materiali delle componenti hardware e alle ripercussioni che questi hanno sulle performance e sull’esperienza d’uso.

A dimostrare la strada intrapresa da realme è il lavoro compiuto sul sistema di raffreddamento del GT Neo 2 che si compone di ben otto strati, tra cui una piastra in acciaio inossidabile con gel termico al diamante ad alta conducibilità termica per dissipare più efficacemente il calore prodotto dalla CPU durante le prestazioni più intense.

L’ottimizzazione delle performance del realme GT 2 Neo garantita dall’utilizzo di materiali premium va di pari passo, come nel modello precedente, con la scelta di dotare questo fuoriclasse di un motore di prima qualità: nello smartphone è infatti implementato il di fascia alta Qualcomm Snapdragon 870 5G con connettività 5G e Wi-Fi 6.

Completa il quadro delle prestazioni del nuovo realme GT 2 Neo una RAM da 8GB o 12GB che può raggiungere addirittura i 19GB grazie alla tecnologia di espansione dinamica della memoria sviluppata dal produttore, così da garantire performance di primo livello anche nelle sessioni di gaming più impegnative. Torna anche la GT Mode, anch’essa arrivata alla seconda generazione, per dare un ulteriore boost alla CPU e ottimizzare le performance del dispositivo mentre si gioca.

Ad alimentare il realme GT Neo 2 ci pensa invece una capiente batteria dalla capacità di 5000mAh, che in base alle stime dell’azienda arriva a garantire fino a 33 ore di chiamate, 24 ore di riproduzione video e 8 ore di gaming. Se ciò non dovesse bastare, sono sufficienti 36 minuti per ricaricare lo smartphone da 0 a 100% grazie alla ricarica rapida SuperDart a 65W; è inoltre presente un algoritmo in grado di regolare la corrente in entrata.

Il nuovo realme GT Neo 2 è stato ripensato nella sostanza ma anche nella forma: il nuovo design mantiene nella colorazione Neo Green l’ormai iconica striscia nera ispirata alle auto sportive, questa volta declinata in una colorazione verde chiaro anziché gialla, ma assume un tono elegante e sofisticato nelle colorazioni Neo Blue e Neo Black, tutte dotate di un retro dotato di resistenza ai graffi e alle ditate. Sono presenti due speaker stereo realizzati in collaborazione con Dolby Atmos e un motore lineare per un feeback aptico più reattivo che mai.

Anche il pannello display del realme GT Neo 2 stupisce per le sue caratteristiche premium: lo smartphone presenta infatti un ampio display da 6,62 pollici AMOLED con una luminosità massima che arriva a 1300nit. Proprio come nei top di gamma più ambiti, il display è dotato di frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, con una frequenza di campionamento del touchscreen che arriva addirittura ai 600Hz per garantire una performance più fluida possibile.

Ultimo ma non per importanza è il pannello fotocamere del realme GT Neo 2, composto da un sensore principale da 64MP, una fotocamera grandangolare con campo visivo di 119° e una lente macro da 4MP per gli scatti ravvicinati. Il software fotografico di realme presenta la nuova Street Photography Mode, una serie di feature per garantire scatti urbani perfetti anche in formato RAW.

Prezzi e disponibilità

Con il realme GT Neo 2 l’azienda cinese si prepara a fare un ulteriore balzo in avanti, lanciando alla competizione la sfida di un mid-range con una scheda tecnica da top di gamma.

Per compensare questa serie di innovazioni il prezzo sale leggermente pur restando ben lontano dai flagship: lo smartphone è disponibile da 449,99 euro per la versione da 8GB/128GB, mentre la versione 12GB/256GB è venduta al prezzo di 549,99 euro.

In occasione del Black Friday il prezzo sarà ancora più allettante, con la versione base di realme GT Neo2 proposta a soli 369 euro e la variante con più memoria che sarà scontata a soli 449 euro. Non mancheremo di aggiornarvi quando queste promozioni saranno attive!