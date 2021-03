Realme, in arrivo il modello GT Neo: ecco tutto quello che sappiamo

Realme ha finalmente svelato tutto quello che c’era da sapere sul modello GT, il suo ultimo smartphone, durante un evento in Cina. Le sorprese non sono finite però qui perchè l’azienda ha anche stuzzicato i fan con l’annuncio di GT Neo.

Il nuovo smartphone della gamma vanterà un processore MediaTek Dimensity 1200, a differenza dello Snapdragon 888, targato Qualcomm, utilizzato dal GT. Oltre a un primo logo ufficiale, però, non sono state rivelate ulteriori informazioni. Toccherà aspettare le prossime settimane, dunque, per comprenderne le specifiche tecniche e il prezzo di lancio.

Il logo ufficiale del nuovo Realme GT Neo

Il Dimensity 1200, annunciato a gennaio, è un processore realizzato con un nodo a 6nm e vanta una configurazione octacore 1+3+4, Cortex-A78 con frequenza di 3 HGz, altri tre Cortex-A78 da 2,6 GHz e quattro Cortex-A55 da 2 GHz. La GPU, invece, dovrebbe essere la stessa proveniente dal Dimensity 1000+, ovvero una Mali-G77 MC9.

Il GT Neo sarà un modello più economico del predecessore, ma non per questo meno accattivante. Con molta probabilità avrà uno schermo Samsung E3 Super AMOLED, lo stesso utilizzato dal G7 che è invece di 6,43 pollici e vanta una risoluzione 2340×1080.

Il modello GT è composto anche da una tripla fotocamera postriore da 64+8+2MP e una singola cam anteriore da 16MP ed integrata in un piccolo foro sul pannello. Anche la longevità è ottima grazie a una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida Super Dart da 65W.

Appare evidente come Realme stia facendo di tutto per competere con gli altri smartphone di alta gamma e dare del filo da torcere alla concorrenza. L’azienda ha anche annunciato una fotocamera da 108 MP, con una risoluzione effettiva di 12000×9000 pixel e tecnologia ISOCELL Plus, che arriverà in dotazione con la linea Realme 8 Pro.

Un’attenta strategia di dual-flagship, che porta Realme a focalizzarsi sia sulle prestazioni dei suoi smartphone, sia sul comparto fotografico, rendendo felici i propri utenti.