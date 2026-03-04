Metto sul tavolo il Google Pixel 10a accanto al Google Pixel 9A e mi concedo un attimo per capire cosa sto osservando: li scambio più volte, li rigiro, li impugno a occhi chiusi. Se non fosse per qualche dettaglio millimetrico, sarebbe difficile distinguere l’uno dall’altro.

Eppure, in questa apparente immobilità, si nasconde una scelta precisa. Non è pigrizia, come in molti hanno sbandierato ai quattro venti nelle ultime settimane. È pura e semplice strategia.

Il Pixel 10a non è un device pensato per stravolgere la fascia media con i fuochi d'artificio. È piuttosto il proseguo di una visione, chiara, costante, perpetrata con attenzione. E nella filosofia che da qualche anno accompagna i prodotti di Google, questo ha molto più senso di quanto sembri.

Continuità come identità

Il design è chiaro che sia rimasto quasi invariato. Il modulo fotografico è leggermente più alto, anche se sembra che il modulo fotografico sparisca all'interno della scocca. Si tratta di un bilanciamento del design, pensato per renderlo allineato al corpo, senza stravolgere le sensazioni restituite al tatto.

Il carrellino SIM cambia posizione, le antenne sono redistribuite, il vetro è più resistente. Fine delle differenze macroscopiche.

In mano, la sensazione è la stessa del 9a: densità ben calibrata, distribuzione del peso equilibrata e una sensazione generale di estrema. Non è uno smartphone che vuole stupire al primo sguardo. È uno di quelli che, dopo una settimana, senti già familiare. E questa familiarità, in un mercato che cambia vestito ogni sei mesi, è un valore aggiunto.

La scocca non scricchiola, l’assemblaggio è preciso, i materiali restituiscono un’impressione premium e coerente con il prezzo. Il "non-problema" è che Google, come moltissime altre aziende fanno da parecchi anni, non ha stravolto nulla perché non ce n’era bisogno. Ha limato, affinato e consolidato un prodotto che già funzionava, proponendo un device che non vuole imporsi come sostituto per chi già possiede un Pixel 9a ma come il modello entry level per il 2026.

Piccoli passi tutti nella direzione giusta

Accendo il display da 6,1 pollici OLED a 120 Hz e mi trovo davanti esattamente ciò che mi aspetto da un Pixel: colori naturali, bianchi bilanciati, neri profondi e una fluidità impeccabile.

Sulla carta, la luminosità di picco è aumentata. Nell’uso reale, sotto il sole diretto, la differenza si percepisce. Non è un salto generazionale, ma è quel margine in più che rende la leggibilità più confortevole e che ha senso in un device che propone un upgrade incrementale. Anche i contenuti HDR hanno guadagnato un filo di incisività.

Ho confrontato fianco a fianco 9a e 10a con gli stessi video e le stesse immagini. Le differenze esistono, ma non rivoluzionano l’esperienza. Il Pixel 10a non ridefinisce il concetto di display nella fascia media. Lo perfeziona ulteriormente.

Sotto la scocca troviamo ancora il Tensor G4. Stessa piattaforma dello scorso anno. In molti hanno storto il naso, specialmente gli amanti delle schede tecniche, ma nell'utilizzo quotidiano è una scelta che ha perfettamente senso.

La navigazione è fluida, il multitasking stabile. Passo da Instagram a Lightroom, da Notion a Chrome senza intoppi. Le animazioni sono coerenti, la risposta ai tocchi immediata. Non ho mai avvertito rallentamenti significativi.

Sul fronte gaming, titoli come Diablo Immortal girano bene, anche con dettagli elevati e frame rate stabile a 60 fps. Qualche micro rallentamento nei caricamenti più pesanti può capitare, ma nulla che comprometta l’esperienza.

La gestione termica è buona. Dopo sessioni prolungate il calore si avverte, ma resta entro limiti controllati e non ho mai avuto la sensazione di un dispositivo in affanno e le temperature si sono rivelate sensibilmente più basse che sul 9a.

Il messaggio è chiaro: Google non ha puntato alla potenza bruta, ma alla coerenza; e a essere sinceri, non sempre serve reinventare la ruota.

Quello che Google ha voluto fare con il Pixel 10a è rimarcare che una piccola percentuale di performance in più sulla carta, a discapito di autonomia, gestione termica e potenziali throttling non ha senso.

Proprio parlando di autonomia, una giornata piena si copre senza ansia. Con uso misto, si arriva a sera con una percentuale residua rassicurante. Le 30 ore dichiarate da Google sono in linea con l’esperienza reale, con alcune ovvie variabili a seconda delle abitudini.

Il miglioramento più interessante riguarda il risparmio energetico, che promette fino a 120 ore teoriche. È un dato da laboratorio, certo, ma dimostra un’attenzione crescente verso l’efficienza.

La ricarica al 50% in circa 30 minuti è pratica. Non è la più veloce sul mercato, ma è adeguata al segmento. E l’introduzione delle chiamate satellitari nella gamma A aggiunge un tassello importante in termini di sicurezza e completezza.

La firma Pixel resta intatta

Il comparto fotografico è praticamente identico al 9A: sensore principale da 48 MP con apertura f/1.7 e ultra grandangolo da 13 MP f/2.2. La posizione delle ottiche è stata leggermente cambiata ma sulla carta tutto è analogo al modello precedente.

Di giorno, il risultato è eccellente. Nitidezza diffusa, gamma dinamica solida, colori naturali. Il bokeh è preciso, lo scontorno intelligente. I toni della pelle sono realistici, il bilanciamento del bianco affidabile.

In condizioni controllate, distinguere uno scatto del 9a da uno del 10a è complesso. Ma questo non è un limite del 10a. È il segno che Google aveva già raggiunto un livello molto alto l'anno scorso.

La vera novità, difatti, è nel software. Il 10a eredita funzioni avanzate della serie superiore: coach fotografico, miglior scatto automatico, macro assistita. Strumenti che ampliano le possibilità creative senza richiedere competenze tecniche.

È verissimo, il 9a potrebbe teoricamente supportarle dato che monta lo stesso chip, ma qui entrano in gioco tutte quelle scelte commerciali che vedono le migliorie software diventare sempre più la componente distintiva per alcune linee di prodotti. Comprensibile sul lato commerciale? Si, assolutamente, ma questo non vuol dire che questa scelta vada accettata tacitamente.

L’ecosistema come valore

Uno dei veri punti di forza dei Pixel resta l’esperienza Android pura, pulita, aggiornata con puntualità. Le patch di sicurezza arrivano regolarmente, gli aggiornamenti di sistema sono garantiti nel tempo.

Questo significa longevità. E in una fascia dove molti competitor faticano a garantire supporto esteso, è un elemento che pesa.

L’integrazione tra hardware e software è il vero collante del prodotto. Non ci sono personalizzazioni invasive, non ci sono app ridondanti. C’è un sistema coerente, fluido, razionale e altamente malleabile in base alle esigenze dell'utente.

Come per il precedente Pixel 9a, anche questo 10a rappresenta un ottimo investimento nel segmento dei medio-gamma. Non è lo smartphone da cambiare ogni anno, ma un device che garantisce anni di tranquillità.

Un prezzo che farà discutere

Il Pixel 10a debutta a 549 euro, ma il 9a resta disponibile a 449 euro. Cento euro di differenza per una serie di miglioramenti marginali.

Ed è proprio questo aspetto che mette in discussione tutto. Confermato che se possedete già un 9A, l’upgrade non è assolutamente necessario, il vero problema risiede se dovete scegliere oggi un medio-gamma di Google.

Il 9a resta un’opzione estremamente valida. Ha meno rifiniture, si è già perso un anno di aggiornamenti e non offre alcune funzioni, lato software, presenti sula linea Pixel 10. Però costa 100 euro in meno e offre, in soldoni, la stessa esperienza "leggermente castrata".

Il Pixel 10a non è uno smartphone fuori mercato, sia chiaro. Offre il meglio della filosofia Pixel in una forma consolidata, affinata e con un pacchetto software più completo. Inoltre, come spesso accade, il prezzo tenderà a scendere nei mesi successivi al lancio, rendendolo ancora più interessante.

Il Google Pixel 10a non è una rivoluzione. È un consolidamento intelligente. Non cambia le regole del gioco, ma le rende più stabili.

Google ha scelto la continuità. Ha preferito limare piuttosto che stravolgere. In un mercato affollato di promesse roboanti, questa scelta può sembrare poco spettacolare. Ma nell’uso quotidiano, si traduce in affidabilità, coerenza e qualità costante.

Non è il Pixel che sorprende, ma quello che rassicura. Il problema è che lo faceva anche l'anno scorso e fino a che in commercio saranno disponibili dei Pixel 9a, Google si continuerà a fare concorrenza da sola.