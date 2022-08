C’era davvero bisogno di presentare uno smartphone virtualmente uguale al precedente per RedMagic? Sì, e la differenza sta tutta nel cuore di questo nuovo gaming phone, ovvero il chip Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm.

Quali sono i miglioramenti apportati dal brand di Nubia/ZTE a questo nuovo flagship da gioco chiamato RedMagic 7S Pro? Perché crediamo sia un miglioramento sostanziale al già molto valido top di gamma RedMagic della prima metà del 2022?

Cosa non è cambiato

Quando si confronta questo RedMagic 7S Pro con lo smartphone che l’ha preceduto, è facile confondere i due modelli, praticamente identici ad un’analisi poco approfondita.

Rimane invariato il nuovo design squadrato che ha debuttato nella scorsa generazione di flagship e che, per quanto ci piaccia molto sia alla vista che in mano, non è esente dagli stessi difetti che vi avevamo già segnalato nella recensione di RedMagic 7 Pro (recensione che vi consigliamo di recuperare per comprendere al meglio i molti confronti che faremo qui): la ventola ha meno spazio per “respirare” aria fresca di RedMagic 7, i tasti fisici potrebbero essere d’intralcio per alcuni supporti da gioco per smartphone, mentre gli speaker stereo sono facilmente bloccabili.

Un peccato non si sia fatto molto per migliorare il già ottimo hardware sistemando queste piccole scocciature.

La colorazione base da noi ricevuta, quella chiamata Obsidian, ha delle rifiniture nel vetro e nella placca metallica della scocca che lo differenziano dal modello precedente e, per la prima volta in assoluto, ad affiancare l’estrema variante Supernova con ventola illuminata da LED RGB, è stato annunciato un modello bianco denominato Mercury. Detto questo, se non conoscete le differenze cromatiche, è impossibile discernere il nuovo smartphone dal vecchio.

Anche nella parte frontale cambia poco. Il display AMOLED da 6,8″ ha ancora una volta una risoluzione FullHD+, una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz ed è ancora presente la fotocamera nascosta sotto al display che, per quanto qualitativamente parlando sia lontana dalla sufficienza, è praticamente invisibile. Meglio di questi RedMagic c’è solo ZTE Axon 40 Ultra per quanto riguarda la tecnologia UDC. Lo schermo è comunque brillante, vivace ed incredibilmente reattivo sia nel gioco che nell’utilizzo quotidiano grazie alla frequenza di campionamento del touch di 960Hz.

Parlando di fotocamere, invece, oltre alla 16MP frontale nascosta sotto al display troviamo lo stesso identico comparto fotografico di RedMagic 7 Pro. Niente è stato fatto per migliorare le performance fotografiche. Il sensore principale da 64MP è buono per qualche foto di giorno ma la notte è a malapena sufficiente. Infine questa fotocamera grandangolare da 8MP e la macro da 2MP non si addicono ad un flagship.

Invariati dal punto di vista tecnico la batteria ed il sistema di ricarica, rispettivamente da 5000mAh e da 65W massimi. Anche l’enorme quantitativo di memoria RAM LPDDR5 (in questo caso da 12GB e che arriva a 18GB nei modelli Supernova e Mercury) e di memoria interna UFS 3.1 (256GB minimo e 512GB massimo) non si allontanano dai modelli precedenti. Riutilizzato anche il chip Red Core 1, dedicato alla gestione dei LED, della vibrazione (molto buona grazie ai due motori lineari su asse-X) e dell’audio che di conseguenza non vanno a gravare sul processore principale ma di cui è difficile provare l’effettiva efficacia.

Il sistema di raffreddamento ICE 10.0 è un riadattamento del precedente, già ottimo ma che nulla poteva contro lo scatenato Snapdragon 8 Gen 1, e ritorna la ventola da 20.000 RPM che allontana il calore dal SoC ma che in una stanza silenziosa si sente quando entra in azione, anche se personalmente non mi infastidisce.

Cosa c’è di nuovo

Cambia il software, se così vogliamo dire, si tratta sempre di Android 12 con la skin personalizzata dal brand. RedMagic OS raggiunge in questo caso la versione 5.5. Mentre rimangono ancora presenti gli strafalcioni di traduzione che segnaliamo ormai da diverse recensioni dei prodotti RedMagic, i quali possono infastidire ma non creano veri e propri problemi nell’utilizzo quotidiano, si possono vedere piccoli miglioramenti al software dedicato al gaming, ora ancora più rifinito.

Molto interessante la possibilità di proiettare lo schermo dello smartphone sia wireless che con cavo USB verso un PC che poi si può utilizzare per i controlli. Con le giuste impostazioni, i migliori giochi smartphone possono essere eseguiti e controllati dal vostro computer dandovi un vantaggio di non poco conto su chi gioca con il touch su uno schermo più piccolo. La proiezione wireless funziona anche con le TV dotate di Miracast.

Migliorati i tasti capacitivi che ora scansionano gli input a 520Hz invece che 500Hz, un cambiamento che non è facile distinguere durante l’uso ma che di certo male non può fare.

La vera differenza la fa però il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che permette a questo smartphone non solo di avere migliori prestazioni ma anche un’efficienza così sostanzialmente diversa dalla versione base del chip che sinceramente non ci saremmo mai aspettati. La nostra analisi dettagliata della piattaforma Qualcomm entra più nel dettaglio riguardo ai test e a quello che abbiamo potuto verificare con mano.

Smartphone Geekbench 5 Geekbench ML 3DMark PCMark Work 3.0 Speedometer 2.0 Jetstream 2 Single-core Multi-core CPU GPU NNAPI Wild Life Extreme Wild Life

Extreme Stress Test Performance – – RedMagic 7s Pro 1343 4234 545 2021 613 2792

(16,70 fps) 2807 – 2593

(92,4%) 13510 47,7 (±1,8) 54510 RedMagic 7 Pro 1251 3788 511 2440 3224 2625

(15,70 fps) 2632 – 2270

(86,2%) 13809 96,4 (±2,5) 117541 Asus ROG Phone 6 Pro 1312 3716 360 1586 2945 2380

(13,80 fps) 2376 – 1679

(70,7%) 12383 81,5 (±0,82) 89780

Oltre a risultati generalmente più alti nei benchmark di CPU e GPU (rara eccezione Geekbench ML e i benchmark su Chrome che hanno restituito dei valori anomali ma che sono molto probabilmente causati da problemi di compatibilità di software dello smartphone e non si rispecchiano nell’uso del dispositivo), migliora quindi in modo deciso l’autonomia.

Questo RedMagic 7S Pro ci ha permesso di poter fare un confronto che poche volte può essere fatto nel mondo degli smartphone. Trattandosi praticamente dello stesso identico dispositivo annunciato con il vecchio chip, abbiamo potuto mettere a diretto confronto non solo la potenza ma anche l’efficienza dei due SoC in ambienti di dissipazione e software praticamente equivalenti.

La differenza in durata della batteria è stupefacente. Nel nostro test PCMark Work 3.0 Battery eseguito con lo schermo al 50% di luminosità, RedMagic 7S Pro raggiunge le 12:05h. Non si tratta di un record di per sé, ROG Phone 6 Pro è il re incontrastato della classifica al momento, ma è circa il 30% migliore di RedMagic 7 Pro che si ferma a 9:24. Ricordiamo: stessa batteria, stesso schermo, stesso sistema di dissipazione del calore e addirittura più potente con 1/3 di autonomia in più. Praticamente un miracolo dal punto di vista dei moderni chip!

Conclusioni

Se stavate pensando di acquistare uno smartphone RedMagic di ultima generazione, è ora il momento di farlo. RedMagic 7S Pro migliora il già ottimo smartphone da gaming che era RedMagic 7 Pro “semplicemente” utilizzando l’ultimo chip Qualcomm, il quale da solo è in grado di fare una differenza così sostanziale da meritare una nuova variante di prodotto separata dalla precedente.

Attenzione, però. Cambiano i prezzi delle varianti da 18GB di RAM (assolutamente non necessari) e 512GB di memoria interna che salgono di 50,00 euro sul precedente top di gamma. Se siete più orientati verso il modello base Obsidian, ci sono al contrario ottime notizie: il nuovo modello costa 20,00 euro in meno!

RedMagic 7S Pro, Mercury, 18GB + 512GB | 949,00 euro

RedMagic 7S Pro, Supernova, 18GB + 512GB | 949,00 euro

RedMagic 7S Pro, Obsidian, 12GB + 256GB | 779,00 euro

Paragonati ad altri top di gamma del momento i prezzi sono nel caso peggiore in linea con la concorrenza e nel caso migliore molto convenienti. Se siete consapevoli dei soliti compromessi ai quali dovrete sottostare, come fotocamere sotto la media, software poco curato nei dettagli e supporto con aggiornamenti tutto da verificare, non c’è davvero nulla che dovrebbe convincervi a rinunciare all’acquisto di questa potentissima macchina da gioco tascabile che ha il vantaggio anche di telefonare all’occorrenza.