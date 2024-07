Come scegliere uno smartphone da gaming?

Nel corso degli ultimi anni, il gaming su smartphone ha guadagnato una popolarità incredibile. Non sorprende che i produttori di smartphone abbiano risposto a questa tendenza creando dispositivi specificamente progettati per offrire un'esperienza di gioco eccezionale. Tuttavia, con così tante opzioni disponibili sul mercato, scegliere il miglior smartphone da gaming può essere un compito arduo.

Come scegliere, dunque, lo smartphone da gaming che fa al caso vostro? Continuate a leggere per scoprirlo!

Le prestazioni prima di tutto

Il cuore di qualsiasi smartphone da gaming è il suo SoC (System-on-a-Chip). I processori di punta come il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 offrono prestazioni eccezionali grazie alla loro architettura avanzata e ai core ad alte prestazioni. Questi chip sono progettati per gestire giochi graficamente intensi senza rallentamenti e per agevolare l'utilizzo di molte applicazioni contemporaneamente, ottenendo così un multitasking reattivo ed immediato.

Una GPU potente è altrettanto cruciale, anche se solitamente non c'è possibilità di scegliere la propria preferita essendo essa integrata nel SoC. Le GPU Adreno serie 7xx di Qualcomm, per fare un esempio, sono tra le migliori sul mercato e sono installate in tutti i chip Snapdragon serie 8. Per i giocatori, una GPU potente garantisce frame rate elevati e stabili, riducendo al minimo i rallentamenti e migliorando la fluidità del gioco.

Per un'esperienza di gioco senza interruzioni, uno smartphone dovrebbe avere almeno 8GB di RAM, ma ovviamente la RAM aggiuntiva non fa mai male. I giochi moderni sono sempre più esigenti in termini di memoria, e un'ampia RAM permette di mantenere aperte più applicazioni senza rallentamenti. Più RAM ha uno smartphone, più è improbabile che la sua capacità diventi in futuro un collo di bottiglia per le prestazioni in gioco.

Il raffreddamento è essenziale per mantenere le prestazioni ottimali del dispositivo. Molti smartphone da gaming utilizzano tecnologie di raffreddamento passivo, come dissipatori di calore in rame o grafene, per ridurre la temperatura del processore.

Alcuni dispositivi, come il RedMagic 9S Pro, integrano sistemi di raffreddamento passivo di alta qualità aiutati da sistemi di raffreddamento attivo (ventole). Questi sistemi sono particolarmente efficaci per mantenere il dispositivo fresco durante sessioni di gioco intense e prolungate. Avere a disposizione un sistema in grado di spostare il calore lontano dal SoC può fare la differenza tra uno smartphone che rallenta dopo pochi minuti di gioco e uno che è in grado di sostenere le proprie prestazioni più a lungo.

La memoria interna, poi, è cruciale per installare giochi e archiviare dati. Un minimo di 256GB è consigliabile per gli smartphone da gaming, siccome alcuni titoli come Genshin Impact arrivano a pesare quasi 30GB da soli. Tuttavia, con l'aumento delle dimensioni dei giochi, opzioni da 512GB offrono maggiore flessibilità e tranquillità per il futuro.

Per concludere la disamina delle prestazioni, un'interfaccia utente ottimizzata per il gaming offre funzioni avanzate per migliorare l'esperienza di gioco. Queste interfacce includono modalità di gioco che bloccano le notifiche, ottimizzano le prestazioni e gestiscono la memoria.

Esperienza multimediale

Le dimensioni del display influenzano notevolmente l'esperienza di gioco. Un display da 6,7 pollici o più grande offre una visuale ampia e dettagliata, essenziale per i giochi con grafica complessa.

La risoluzione dello schermo è un altro fattore critico. I display FullHD+ (1080 x 2400 pixel) sono abbastanza comuni e offrono una qualità visiva eccellente. Tuttavia, per un'esperienza di gioco immersiva, alcuni smartphone da gaming offrono risoluzioni superiori. La frequenza di aggiornamento, espressa in Hz, indica quante volte lo schermo si aggiorna al secondo. Gli schermi con frequenze di aggiornamento elevate, come 90Hz, 120Hz o addirittura 144Hz, offrono un'esperienza di gioco molto più fluida rispetto ai tradizionali 60Hz.

La frequenza di campionamento del touchscreen, anch'essa indicata in Hz, indica invece quante volte lo schermo "legge" gli input effettuati dall'utente. Più è alta questa frequenza, più velocemente il display registra le vostre intenzioni ed elabora il risultato, di fatto riducendo la latenza (o il ritardo) tra il tocco sul vetro e l'azione voluta. Quando si tratta di reagire in fretta, come nei giochi competitivi, avere anche questo genere di vantaggio è fondamentale!

Non tutto passa per il display, però. Avere un sistema audio completo e potente permette di immergersi nell'azione nel migliore dei modi possibile. Molti smartphone da gaming sono dotati di speaker in configurazione stereo, i quali offrono un suono chiaro e potente. Un jack per cuffie da 3,5mm è un valore aggiunto per i giocatori che preferiscono un'esperienza audio cablata, eliminando la latenza e offrendo una qualità audio superiore.

Anche le mani vogliono la loro parte

Un design ergonomico è essenziale per lunghe sessioni di gioco. Gli smartphone con bordi arrotondati e una distribuzione del peso bilanciata sono più comodi da tenere in mano per periodi prolungati. Anche i bordi piatti, se realizzati con criterio, possono aiutare ad avere una presa più salda sullo smartphone senza però che risultino scomodi.

Alcuni smartphone da gaming, come i prodotti RedMagic, sono dotati di pulsanti aggiuntivi che simulano i tasti di un controller. Questi trigger offrono un vantaggio competitivo nei giochi che richiedono riflessi rapidi. Quando ogni dito ha la sua funzione non si deve perdere prezioso tempo a cerare sul display dov'è il tasto che vogliamo premere.

La possibilità di personalizzare questi pulsanti e le altre funzioni aggiuntive tramite software è un altro vantaggio. Alcuni dispositivi offrono interfacce utente personalizzabili che permettono di configurare macro e comandi specifici per diversi giochi. Non solo, i migliori smartphone da gaming dispongono di funzionalità aggiuntive come la possibilità di scaricare plug-in personalizzati o di modificare l'interfaccia di gioco.

Autonomia e connettività

La capacità della batteria è fondamentale per lunghe sessioni di gioco. Gli smartphone da gaming dovrebbero avere batterie di almeno 5000mAh. Alcuni modelli offrono anche batterie da oltre 6000mAh per garantire ore di gioco ininterrotto, come il RedMagic 9S Pro che ha una cella da addirittura 6500mAh!

L'autonomia non è tutto, ovviamente la ricarica rapida è un'altra caratteristica indispensabile. Tecnologie come Quick Charge di Qualcomm permettono di ricaricare lo smartphone in pochi minuti, minimizzando i tempi di inattività. La potenza di ricarica è indicata in Watt (W), più è alto questo valore e meno tempo dovrete rimanere collegati all'alimentatore.

Per non danneggiare la batteria e prolungarne l'aspettativa di vita alcuni produttori implementano intelligenti funzionalità software. Ad esempio alcuni smartphone da gaming dispongono di un limitatore della ricarica (solitamente che ferma la ricarica all'80% del totale) oppure un bypass completo della batteria per poter giocare ininterrottamente rimanendo collegati al caricabatterie.

La connettività 5G è diventata uno standard per gli smartphone da gaming. La rete 5G offre velocità di download e upload estremamente elevate, riducendo la latenza e migliorando l'esperienza di gioco online. Il supporto per Wi-Fi 7 è un altro fattore importante. Questa tecnologia offre una connessione più veloce e stabile, essenziale per giochi multiplayer e streaming di contenuti ad alta risoluzione. Il Bluetooth 5.0 o superiore garantisce una connessione stabile e veloce con accessori wireless come cuffie e controller, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco.

Rapporto qualità-prezzo e promozioni

Gli smartphone da gaming sono disponibili in vari segmenti di prezzo, dai dispositivi di fascia premium agli smartphone più economici. È importante valutare il budget disponibile e scegliere un dispositivo che offra il miglior rapporto qualità-prezzo. Nella fascia alta del mercato troviamo i dispositivi di RedMagic, i quali solitamente hanno un rapporto prezzo-prestazioni insuperabile.

Tenere d'occhio le offerte e le promozioni può aiutarvi comunque a risparmiare. Periodi come il Prime Day, il Black Friday o le festività natalizie sono momenti ideali per acquistare uno smartphone da gaming a un prezzo scontato.

Conclusione

Scegliere il miglior smartphone da gaming richiede un'attenta valutazione di vari fattori. Ogni aspetto contribuisce a creare un'esperienza di gioco ottimale. Prendersi il tempo per analizzare le proprie esigenze e confrontare le diverse opzioni disponibili sul mercato permetterà di fare una scelta informata e soddisfacente.

Se dovessimo scegliere oggi il miglior smartphone da gaming attualmente disponibile all'acquisto, la scelta ricadrebbe sicuramente su RedMagic 9S Pro.

Non solo dispone di caratteristiche esclusive come il sistema di raffreddamento ICE 13.5 con ventola di raffreddamento, un design all'avanguardia senza fotocamere sporgenti e un display BOE Q9+ di altissima qualità e quasi borderless, ma è anche l'unico smartphone che al momento monta quello che l'azienda definisce la versione "Leading Version" del chip Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Si tratta di una variante overcloccata (3,4GHz per la CPU e 1GHz per la GPU) e più potente della variante base, la quale dona a RedMagic 9S Pro un vantaggio effettivo su tutti gli altri top di gamma reperibili al momento.