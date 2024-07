RedMagic 9S Pro è il più veloce nell'arena del gaming (di nuovo!) | Recensione

Nuovo semestre, nuovo smartphone da gaming di RedMagic. Come ormai tradizione del marchio, la seconda metà dell'anno si apre con l'arrivo di un nuovo flagship.

RedMagic 9S Pro è un aggiornamento iterativo del modello che l'ha preceduto che porta con sé un chip leggermente più potente e delle altre novità di minore entità. Grazie al nuovo chip Qualcomm, tuttavia, può di nuovo vantarsi di essere lo smartphone più potente al mondo!

Un design che sembra uscito da un film Sci-Fi

Il RedMagic 9S Pro mantiene la tradizionale forma squadrata dei suoi predecessori, il design senza interruzioni del display e i bordi sottili, infatti, rimangono invariati. Le prese d'aria per il raffreddamento attivo e lo switch rosso laterale per la modalità di gioco sono ancora presenti, confermando l'identità del marchio.

Un aspetto che colpisce subito è la configurazione della scocca posteriore. Il pannello di vetro è piatto, interrotto solo da una piccola fessura per il flash LED, con le fotocamere integrate perfettamente al di sotto. Questa soluzione elimina le sporgenze ingombranti, rendendo il dispositivo stabile quando appoggiato su superfici piane, migliorando l'ergonomia durante il gioco.

Sul lato destro, il tasto di accensione è ancora una volta circolare, differenziandosi chiaramente dal bilanciere del volume e dal selettore di modalità. Questa scelta non solo migliora l'ergonomia, ma suggerisce anche un'ottimizzazione dello spazio interno del dispositivo.

Un'altra caratteristica distintiva dei recenti smartphone RedMagic riguarda i tasti capacitivi laterali rimappabili, dotati di LED RGB. Questi tasti, integrati nel sistema di illuminazione del dispositivo, migliorano l'esperienza di gioco, offrendo feedback visivo e tattile più efficace.

Il sistema di LED RGB, che caratterizza da sempre i dispositivi RedMagic, è integrato con buon gusto. Gli utenti possono scegliere il colore dei LED accanto alla ventola di raffreddamento, anche se non è ancora possibile selezionare manualmente il colore di ogni singolo LED. Questo conferisce al RedMagic 9S Pro un aspetto più raffinato e meno appariscente rispetto ai modelli dello scorso anno, ma in linea con l'estetica da "gamer".

La parte frontale del RedMagic 9S Pro è dominata da un display OLED da 6,8 pollici della famiglia BOE Q9+. Questo pannello offre una risoluzione FullHD+ (2480 x 1116 pixel) e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz, con una luminosità massima di 1600 nit. La tecnologia UDC (Under Display Camera) non è cambiata ma è sempre molto efficace, rendendo quasi invisibile la fotocamera frontale in uso normale.

La frequenza di campionamento del tocco è stata aumentata fino a 2000Hz, garantendo una reattività immediata durante il gioco. I colori del display sono vivaci e brillanti, con una qualità visiva eccellente grazie al lavoro di BOE. La tecnologia di luminosità automatica funziona bene, e la possibilità di bloccare la luminosità durante il gioco è un vantaggio significativo.

I lettore di impronte digitali ottico sotto al display non rappresenta una novità ma è sempre abbastanza veloce e preciso.

Lo smartphone più potente al mondo

Il RedMagic 9S Pro è uno dei primi smartphone a integrare il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm nella sua variante "Leading Version". Questo SoC è in pratica una versione disponibile ai produttori terzi della variante "for Galaxy" montata su Samsung Galaxy S24 Ultra. Le frequenze di clock della CPU sono state alzate fino a un massimo di 3,4GHz (con miglioramenti minori anche sui core meno potenti) e quelle della GPU sono state portate a 1GHz.

Nei nostri benchmark, il nuovo chip ha dimostrato di superare il suo predecessore, anche se solo marginalmente, offrendo prestazioni eccellenti sia nei test single core che quelli multi-core. I consumi sono in linea con quelli dello Snapdragon 8 Gen 3 "liscio", non abbiamo riscontrato anomalie o miglioramenti in questo senso.

Il sistema di raffreddamento ICE 13.5 include l'ormai iconica ventola da 22.000 RPM. Questa ventola molto silenziosa, con un livello di rumore di soli 4dB. Durante i nostri stress test, il sistema di raffreddamento ha mantenuto il chip a temperature accettabili, riducendo il throttling e garantendo prestazioni costanti per lunghi periodi di tempo.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test RedMagic 9S Pro (ventola ON) 2256 6992 2123581 9175 (34,89 fps) 9361 - 8196 (87,6%) 5492 (32,89 fps) 5533 - 4704 (85%) RedMagic 9 Pro (ventola ON) 2261 7113 2138988 8585 (32,64 fps) 8570 - 8512 (99,3%) 5111 (30,61 fps) 5092 - 4812 (94,5%) RedMagic 8S Pro (ventola ON) 1743 5585 1632571 5637 (21,44 fps) 5650 - 5634 (99,7%) 3859 (23,10 fps) 3911 - 3848 (98,4%) RedMagic 8 Pro (ventola ON) 1502 5166 1300454 - - 3718 (22,30 fps) 3666 - 3632 (99,1%) ROG Phone 8 Pro 1346 6514 2043395 8250 (31,37 fps) 8127 - 4131 (50,8%) 4611 (27,61 fps) 4794 - 2436 (50,8%) Samsung Galaxy S24 Ultra 2263 6825 1703918 7243 (27,54 fps) 7691 - 4066 (52,9%) 4158 (24,90 fps) 4549 - 2458 (54%) Xiaomi 14 Ultra 2189 6645 1964175 7547 (28,70 fps) 7622 - 6071 (79,6%) 4424 (24,49 fps) 4558 - 3635 (79,8%) OnePlus 12 2176 6555 1713729 8474 (32,22 fps) 8472 - 4759 (56,2%) 4801 (28,75 fps) 4761 - 2731 (57,4%) Google Pixel 8 Pro 1585 3562 762441 - - 2412 (14,45 fps) 2411 - 1601 (66,4%)

Sul fronte della connettività, il RedMagic 9S Pro non delude. Supporta il Wi-Fi 7 Tri-band, Bluetooth 5.4, NFC e GPS dual band (L1+L5). La porta USB 3.2 Gen 2 Tipo-C offre supporto per l'output video con il protocollo DisplayPort, un'opzione non comune nemmeno tra gli smartphone di fascia alta. Inoltre, è presente un LED IR per il controllo di apparecchiature non smart. Manca una eSIM, cosa che potrebbe far storcere il naso a qualche utente.

I due speaker del dispositivo producono un audio potente e di alta qualità, anche se non al livello dei ROG Phone di Asus. La presenza del jack audio da 3,5mm è un plus per i gamer, garantendo un'esperienza audio a bassa latenza durante il gioco.

Il RedMagic 9S Pro è equipaggiato con una batteria da 6500mAh, la più grande mai vista su un top di gamma se escludiamo il suo predecessore. Questa batteria garantisce un'ottima autonomia, anche durante sessioni di gioco intense. Nei nostri test, lo smartphone ha mostrato una durata eccellente anche con i titoli più esigenti come Genshin Impact e Honkai Star Rail, i quali hanno consumato la batteria più rapidamente rispetto all'utilizzo normale, ma senza esagerare.

Il sistema di ricarica a 80W del RedMagic 9S Pro è davvero efficace, permettendo di non dover aspettare troppo tempo perché la batteria sia nuovamente pronta all'azione in caso di necessità. Come per il modello precedente, in Cina è disponibile una variante Pro+ con ricarica a 165W e batteria da 5500mAh, ma riteniamo che la combinazione offerta dalla versione globale sia la migliore per bilanciare autonomia e velocità di ricarica.

Il dispositivo include anche funzionalità utili come il bypass della ricarica, che permette di alimentare lo smartphone direttamente dalla porta USB senza caricare la batteria, riducendo il calore generato e prolungando la vita della batteria. Manca la ricarica wireless, ma non se ne sente davvero l'esigenza.

L'anno prossimo andrà meglio, si spera...

Il RedMagic 9S Pro viene fornito con RedMagic OS 9.5, basato su Android 14. Il sistema operativo offre numerose funzionalità specifiche per il gaming ed è generalmente fluido e molto reattivo. Sono stati risolti dei punti critici che avevamo riscontrato nel modello precedente, come la mancanza di alcune funzionalità e alcuni crash delle app di sistema. Ritorna il quick toggle per accendere e spegnere la ventola direttamente dall'area di notifica.

La traduzione delle app e delle impostazioni, però, ancora una volta non è sempre accurata, il che può risultare davvero frustrante. Si vede che le stringhe di testo sono state tradotte a macchina e senza un contesto sia perché si alternano voci nei menu tutte in MAIUSCOLO e altre ben formattate, sia perché alcuni sbagli sono proprio tipici errori di traduzione automatica ("On" nel senso di "Acceso" diventa "Sopra", per prendere un esempio a caso). RedMagic, questo problema va risolto al più presto!

Nonostante questi problemini, che creano più che altro fastidio e non veri disagi, RedMagic OS 9.5 offre una serie di funzionalità avanzate per i gamer. Game Space, accessibile tramite lo switch laterale, permette di configurare dettagliatamente le impostazioni di gioco, tra cui la frequenza di aggiornamento del display, la sensibilità dei tasti capacitivi e le modalità di risparmio energetico. Queste opzioni permettono di ottimizzare l'esperienza in base alle proprie preferenze.

Il nuovo 9S Pro è dotato dello stesso sistema di fotocamere del modello che l'ha preceduto, con una fotocamera principale da 50MP basata sul sensore Samsung GN5 e dotata di stabilizzazione ottica (OIS). Questo sensore, combinato con un sistema di lenti 7P e trattamento APL anti-riflesso, offre una buona qualità delle immagini, anche se non raggiunge i livelli dei migliori flagship sul mercato.

La fotocamera secondaria, anch'essa da 50MP con sensore Samsung JN1, manca di autofocus per gli scatti macro, lasciando questo compito a un sensore da 2MP che non offre risultati soddisfacenti. La fotocamera frontale UDC da 16MP, pur essendo un miglioramento rispetto ai modelli della serie 8, è ancora lontana dall'essere ideale per selfie di alta qualità, risultando più adatta per le sole videochiamate.

Conclusioni

Il RedMagic 9S Pro è un dispositivo che riesce a soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti, offrendo un hardware potente e un'esperienza di gioco ottimizzata. Tuttavia, il software ancora acerbo e le fotocamere non all'altezza dei migliori flagship rappresentano i principali punti deboli di questo smartphone.

Grazie all'utilizzo di una versione overcloccata dello Snapdragon 8 Gen 3 è, al momento della scrittura di questo articolo, lo smartphone più potente che possiate acquistare. I top di gamma di Samsung condividono il chip, ma non hanno una capacità di dissipazione del calore in grado di competere con l'offerta RedMagic.

Il RedMagic 9S Pro è disponibile in quattro varianti:

RedMagic 9S Pro Sleet 12GB + 256GB a 649 euro

RedMagic 9S Pro Frosted 12GB + 512GB a 649 euro

RedMagic 9S Pro Snowfall 16GB + 512GB a 799 euro

RedMagic 9S Pro Cyclone 16GB + 512GB a 799 euro

Con un prezzo di partenza competitivo, il RedMagic 9S Pro offre un rapporto qualità/prezzo eccellente, soprattutto per chi cerca uno smartphone da gaming di alta qualità.