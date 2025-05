Galaxy S25 Edge: subito 50€ di sconto se compili il modulo entro oggi

Domani 13 maggio 2025, verrà presentato il Galaxy S25 Edge, il nuovo smartphone di punta di casa Samsung, destinato a segnare un ulteriore passo avanti nell’innovazione mobile. In attesa dell’annuncio ufficiale, Unieuro propone un’interessante iniziativa promozionale riservata a tutti voi: compilando entro oggi un semplice modulo online, potrete ottenere un voucher del valore di 50€ da utilizzare sull’acquisto del nuovo dispositivo. Si tratta di un’occasione vantaggiosa, pensata per chi desidera essere tra i primi a scoprire le novità del Galaxy S25 Edge e, allo stesso tempo, beneficiare di un risparmio concreto già al momento del preordine.

Vedi offerta su Unieuro

Galaxy S25 Edge, come funziona lo sconto?

Il voucher sconto sarà attivo a partire dalle ore 09:00 del 13 maggio 2025, in concomitanza con l’apertura della fase di preordine del telefono. Avrete la possibilità di utilizzarlo subito sul sito ufficiale unieuro oppure tramite l’app Unieuro. La promozione resterà valida fino alle ore 23:59 del 29 maggio 2025, dandovi tutto il tempo necessario per decidere se approfittare dell’offerta. È importante sottolineare che il buono è utilizzabile anche durante il periodo di preordine, permettendovi così di assicurarvi uno sconto già prima dell’arrivo effettivo del prodotto sugli scaffali.

Unieuro ha definito con precisione il calendario per il preordine del Galaxy S25 Edge. Nei punti vendita fisici sarà possibile effettuare la prenotazione del dispositivo dal 13 maggio alle ore 09:00 fino al 26 maggio 2025, offrendo un’ampia finestra temporale per chi preferisce l’acquisto in presenza. Per quanto riguarda l’e-commerce, sia il sito unieuro che l’app ufficiale permetteranno il preordine a partire dalla stessa ora del 13 maggio, ma fino al 25 maggio 2025. Le consegne ai clienti che avranno prenotato partiranno dal 27 maggio, giorno in cui il prodotto entrerà ufficialmente in commercio.

Se siete interessati all’acquisto del Galaxy S25 Edge e non volete lasciarvi sfuggire l’opportunità di ottenere uno sconto immediato, vi invitiamo ad agire rapidamente: oggi è l’ultimo giorno utile per compilare il modulo online e ricevere il voucher da 50€. In un mercato sempre più competitivo e ricco di offerte, questa iniziativa rappresenta un concreto vantaggio per chi vuole restare aggiornato con le tecnologie più avanzate senza rinunciare alla convenienza. Non perdete tempo: pochi minuti vi separano da un risparmio garantito sull’acquisto di uno degli smartphone più attesi dell’anno.

Vedi offerta su Unieuro