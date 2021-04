RedMagic Watch arriva in Italia: per i gamer che amano tenersi in forma

Grandi novità in casa Nubia, azienda nota per la realizzazione di smartphone da gaming appartenenti alla linea RedMagic. In data odierna è stato ufficializzato il lancio globale di RedMagic Watch, primo smartwatch del brand, ideale per chi ama restare in forma. Grazie a 16 modalità sportive, tra cui basket, yoga e nuoto, allenarsi sarà un picere.

RedMagic Watch è anche dotato dell’innovativa Football Dynamic Activity Mapping, funzionalità che consente di tener conto del tempo speso su un campo da calcio. Grande attenzione alla salute è data dal monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca, resa possibile dal sensore GH3011. Vengono tenuti sotto controllo anche i livelli di ossigeno nel sangue e la qualità del sonno, fondamentali per il benessere psicofisico.

Buone notizie anche sul fronte longevità: lo smartwatch è infatti equipaggiato di una batteria a 420 mAh che garantisce fino a 15 giorni di autonomia. Con la power saver mode e la outdoor sport mode, invece, è possibile arrivare rispettivamente a 23 giorni e 50 ore.

Per quanto riguarda il design, invece, RedMagic Watch ha optato per un aspetto tradizionale: display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454×454 pixel, vetro da 2,5D, 5 lacci colorati e un peso di soli 30 grammi.

Ma non è tutto, perché lo smartwatch è resistente all’acqua fino a una profondità di 50 metri e ogni fase del proprio allenamento viene conservata nella RedMagic Sports App. Da non sottovalutare anche il supporto al Bluetooth 5.0 LE e il posizionamento GPS/GLONASS/QZSS. Insomma, un vero e proprio dispositivo indossabile a 360 gradi.

RedMagic Watch, disponibile nelle versioni Silver e Black, è acquistabile sul sito ufficiale dell’azienda al prezzo di 99 euro. Il lancio a livello globale significa che il prodotto viene finalmente anche spedito in Italia, cosa state aspettando?