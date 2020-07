Redmi Note 10: prime tracce sul web, specifiche e prezzi

Redmi Note 10 inizia a lasciare le sue tracce in giro per la rete. Lo smartphone è stato avvistato sulla piattaforma AI Benchmark con tanto di caratteristiche tecniche.

Redmi Note 10 sarà rilasciato prima in Oriente e poi arriverà in Occidente, chiaramente con il supporto della versione Europea della MIUI 12.

Redmi Note 10 avrà un SoC Mediatek Dimensity 820 con supporto nativo al 5G. Sarà venduto in versioni da 64 GB e 128 GB con rispettivamente 4 GB di RAM e 6 GB di RAM. Il SoC appena menzionato è relativo al mercato Cinese, non è detto che la versione localizzata in Europa non possa avere un SoC Snapdragon.

Il display misurerà una diagonale da 6,57 pollici e sarà capace di aggiornarsi a 90 Hz. La risoluzione sarà la Full HD+ e il rapporto di forma ormai il canonico 18:9. Ovviamente non può mancare l’ultima distribuzione di Android 11 con la personalizzazione della MIUI 12.

La fotocamera invece sarà molto simile a Redmi Note 9 per risoluzioni, numero e tipo di sensori. L’attuale fotocamera è una buon fotocamera, ci aspettiamo lo sia anche quella del Redmi Note 10 con magari l’aggiunta di qualche funzione lato software.

Presente tutta la schiera di sensori, GPS, WiFi, Bluetooth 5 e ci dovrebbe esser anche il led ad infrarossi per comandare set top box e altri dispositivi compatibili. Autonomia eccelsa garantita da una batteria da 5200 mAh e una ricarica rapida tramite connettore Type-C che potrà arrivare sino a 25 W. Il display, essendo un’unità LCD, non potrà avere al suo interno il sensore delle impronte digitali. Questo troverà spazio al posteriore sotto il gruppo ottico.

Redmi Note 10 nella sua variante base (64+4) costerà al cambio circa 140 euro. Chiaramente, una volta in Europa, subirà un balzello per i vari dazi ma se tanto ci da tanto i prezzi dovrebbero essere allineati con il precedente Redmi Note 9.