Redmi Note 13, ufficiali cinque nuovi smartphone per tutte le tasche

Xiaomi ha presentato ufficialmente la sua ultima creazione, la serie Redmi Note 13, durante l'evento odierno a Bangkok. La nuova serie, composta da cinque dispositivi distinti, si propone di consolidare la posizione di Xiaomi nel mercato degli smartphone di fascia media, offrendo un equilibrio tra prestazioni di alto livello e prezzi accessibili. Gli smartphone sono già in vendita da qualche tempo in Italia, mancava però l'annuncio ufficiale.

Il punto focale della serie Redmi Note 13 sono le fotocamere. I modelli di punta, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13 Pro, presentano una fotocamera principale da 200MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), offrendo scatti dettagliati e stabili. Lo zoom lossless 2x/4x consente primi piani dettagliati a distanza, mentre il sensore da 1/1,4" e la tecnologia Tetra2 pixel assicurano prestazioni sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. I modelli base, Redmi Note 13 5G e Redmi Note 13, adottano una fotocamera da 108MP, garantendo comunque immagini di buona qualità.

Redmi Note 13 Pro+ 5G

La serie Redmi Note 13 si distingue per il suo design elegante con cornici ultrasottili, offrendo un aspetto premium. I modelli Pro+ 5G e Pro 5G sono dotati di display AMOLED 1.5K con luminosità massima di 1800 nit, mentre Note 13 Pro, Note 13 5G e Note 13 presentano display AMOLED FHD+. Tutti vantano un refresh rate a 120Hz per un'esperienza visiva fluida. La serie introduce anche per la prima volta il sensore di impronte digitali sullo schermo, migliorando la sicurezza e l'usabilità.

Redmi Note 13 Series punta sulla robustezza con l'uso del Corning Gorilla Glass Victus su alcuni modelli e una certificazione IP68 per resistenza all'acqua e alla polvere su Pro+ 5G. Questi miglioramenti mirano a garantire una maggiore resistenza a cadute e graffi accidentali, rendendo la serie adatta a condizioni difficili.

Redmi Note 13 5G

La serie è alimentata da processori sufficientemente potenti, con batterie a lunga durata per garantire un utilizzo prolungato. Il modello di punta, Redmi Note 13 Pro+ 5G, con il chipset MediaTek Dimensity 7200-Ultra, offre una batteria da 5.000mAh e HyperCharge da 120W, consentendo una ricarica completa in soli 19 minuti. Pro 5G e Pro sono alimentati rispettivamente da Snapdragon 7s Gen 2 e MediaTek Helio G99-Ultra, con batterie da 5.100mAh e 5.000mAh e ricarica turbo da 67W.

Specifiche tecniche

Redmi Note 13 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 Dimensioni e peso 161,4 x 74,2 x 8,9 mm 204,5g 161,2 x 74,2 x 8 mm 187g 161,1 x 75 x 8 mm 188g 161,1 x 75 x 7,6 mm 174,5g 162,2 x 75,6 x 8 mm 188g Display 6,67", AMOLED, 12 bit (68 miliardi di colori), 120Hz, 1220 x 2712 pixel, 446 ppi, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nit 6,67", AMOLED, 12 bit (68 miliardi di colori), 120Hz, 1220 x 2712 pixel, 446 ppi, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nit 6,67", AMOLED, 120Hz, 1080 x 2400 pixel, 395 ppi, 1300 nit 6,67", AMOLED, 120Hz, 1080 x 2400 pixel, 395 ppi, 1000 nit 6,67", AMOLED, 120Hz, 1080 x 2400 pixel, 395 ppi, 1800 nit SoC MediaTek Dimensity 7200-Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 MediaTek Helio G99-Ultra MediaTek Dimensity 6080 Qualcomm Snapdragon 685 RAM e memoria interna 8GB/256GB 12GB/512GB 8GB/256GB 12GB/512GB 8GB/256GB 12GB/512GB 6GB/128GB 8GB/256GB 6GB/128GB 8GB/128GB 8GB/256GB Fotocamere posteriori Fotocamera principale 200MP, f/1.7, 1/1,4", 0,56µm, multi-directional PDAF, OIS

Fotocamera grandangolare 8MP, f/2.2, 120˚, 1/4,0", 1,12µm

Fotocamera macro 2MP, f/2.4 Fotocamera principale 200MP, f/1.7, 1/1,4", 0,56µm, multi-directional PDAF, OIS

Fotocamera grandangolare 8MP, f/2.2, 118˚

Fotocamera macro 2MP, f/2.4 Fotocamera principale 200MP, f/1.7, PDAF, OIS

Fotocamera grandangolare 8MP, f/2.2, 120˚

Fotocamera macro 2MP, f/2.4 Fotocamera principale 108MP, f/1.8, 0,64µm, PDAF

Fotocamera grandangolare 8MP, f/2.2

Fotocamera macro 2MP, f/2.4 Fotocamera principale 108MP, f/1.8, PDAF

Fotocamera grandangolare 8MP, f/2.2

Fotocamera macro 2MP, f/2.4 Fotocamera anteriore 16MP, f/2.5, 1/3,06", 1,0µm 16MP, f/2.5, 1/3,06", 1,0µm 16MP, f/2.4 16MP 16MP Batteria e ricarica 5000mAh 120W 5100mAh 67W 5000mAh 67W 5000mAh 33W 5000mAh 33W Sistema operativo MIUI 14 Android 13 MIUI 14 Android 13 MIUI 14 Android 13 MIUI 14 Android 13 MIUI 14 Android 13 Altro IP68, speaker stereo, DualSIM, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.3, NFC, LED IR, lettore di impronte nel display IP54, speaker stereo, jack da 3,5mm, DualSIM, eSIM, Wi-Fi 5, BT 5.2, NFC, LED IR, lettore di impronte nel display IP54, speaker stereo, jack da 3,5mm, DualSIM, Wi-Fi 5, BT 5.2, NFC, LED IR, lettore di impronte nel display IP54, jack da 3,5mm, DualSIM, Wi-Fi 5, BT 5.2, LED IR, lettore di impronte laterale IP54, speaker stereo, jack da 3,5mm, DualSIM, Wi-Fi 5, BT 5.2, LED IR, lettore di impronte laterale

Prezzi e disponibilità

La Redmi Note 13 Series è già disponibile su diverse piattaforme, tra cui mi.com, Amazon, e Xiaomi Store Italia, oltre ai principali negozi di elettronica e operatori telefonici. I prezzi variano a seconda delle configurazioni:

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro - 12GB/512GB | 399,90 euro

Redmi Note 13 Pro - 8GB/256GB | 349,90 euro

Redmi Note 13 Pro - 8GB/128GB | 329,90 euro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 5G - 8GB/256GB | 299,90 euro

Redmi Note 13 5G - 6GB/128GB | 279,90 euro

Redmi Note 13