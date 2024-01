Xiaomi Redmi Note 13: devono ancora uscire ma sono già in vendita, ecco dove acquistarli

Il mondo degli smartphone è in fermento con l'attesa del lancio della nuova serie Xiaomi Redmi Note 13, annunciato ufficialmente per il 4 gennaio 2024 a livello globale ma solo per il 15 gennaio in Italia. Tuttavia, sembra che alcuni rivenditori abbiano già messo in vendita i dispositivi in anticipo.

La serie Redmi Note di Xiaomi è celebre per offrire un rapporto qualità/prezzo eccezionale, e la nuova generazione non sembra essere da meno. I modelli Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro (4G e 5G) e Redmi Note 13 Pro+ promettono di mantenere la tradizione, con caratteristiche tecniche all'avanguardia e prezzi competitivi.

Le specifiche della serie Redmi Note 13

Redmi Note 13 Pro+: Il top di gamma della serie, equipaggiato con il chipset Dimensity 7200 Ultra di MediaTek, uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120Hz e una fotocamera posteriore da 200 megapixel. La batteria da 5.000mAh supporta una ricarica rapida a 120W, e il dispositivo è certificato IP68 per resistere ad acqua e polvere.

Redmi Note 13 Pro 5G: Condivide molte specifiche con il modello Pro+, inclusi lo schermo AMOLED a 120Hz e la fotocamera da 200 megapixel. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, e la batteria da 5.100mAh offre una ricarica a 67W.

Redmi Note 13 Pro 4G: identico al modello 5G ma con chip MediaTek Helio G99 Ultra.

Redmi Note 13: La versione più economica, ma comunque potente, con uno schermo Amoled da 6,67” a 120Hz, un processore MediaTek Dimensity 6080 e una batteria da 5000mAh con ricarica a 33W.

Anteprima dei prezzi

Sebbene Xiaomi non abbia ancora annunciato ufficialmente i prezzi, diversi rivenditori online hanno già messo in vendita i prodotti, rivelandone di fatto il cartellino.

Redmi Note 13 Pro+ a partire da 449,90 euro (256GB) e 499,00 euro (512GB).

(256GB) e (512GB). Redmi Note 13 Pro 4G a 349,90 euro (256GB) e 399,90 euro (512GB).

(256GB) e (512GB). Redmi Note 13 Pro 5G a 399,90 euro (256GB) e 449,90 euro (512GB).

(256GB) e (512GB). Redmi Note 13 5G a partire da 299,90 euro (256GB).

(256GB). Redmi Note 13 4G a partire da 249,90 euro (256GB).

Dove acquistarli prima del lancio ufficiale

Mentre il lancio ufficiale è previsto per il 15 gennaio 2024, alcuni rivenditori, tra cui Unieuro, Mediaworld e Amazon, sembrano già offrire la possibilità di acquistare i dispositivi. Di seguito i link all'acquisto.

Unieuro

Mediaworld

Amazon