Redmi Watch: lancio vicinissimo, con una sorpresa

Si chiama Redmi Watch, è lo smartwatch cui parliamo da tempo e a cui l’azienda sta lavorando da altrettanto. Secondo gli ultimi rumors e le certificazioni emerse, ci si aspetta che il lancio possa essere davvero imminente.

Il dispositivo indossabile arriverà ad ottobre nel corso di una presentazione che potrebbe accorpare anche degli smartphone. Ma andiamo per gradi e cerchiamo di riassume ciò che sappiamo al momento.

Redmi Watch sarà contraddistinto da una durata di batteria davvero notevole. Si parla di oltre una settimana, il che ci porta a pensare che lo farà girare un OS proprietario (una versione di Huaomi OS modificata?) e non il più generale Wear OS.

Ci aspettiamo un prezzo molto concorrenziale. Fin da quando è nato – il brand Redmi – ha sempre puntato su dei prezzi altamente concorrenziali rispetto anche alla stessa Xiaomi (vedi Mi 10 e Mi 10 Pro).

L’ultima certificazione ci conferma il nome in codice e nulla più: REDMIWT01 che, appunto, sta per Redmi Watch. La scheda è condita da qualche altro parametro e valore in dBm ed anche uno relativo alle frequenze.

Infine, come dicevamo, il lancio di ottobre potrebbe essere accompagnato dal nuovo Redmi K40, quello che sarà Mi 10T nel nostro mercato e che finalmente ha una data di lancio Europea: 30 settembre.