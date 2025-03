Ricarica il tuo iPhone ovunque con questa power bank, oggi SUPER SCONTATA!

Se siete alla ricerca di una power bank MagSafe ad alta capacità e con ricarica rapida, l'offerta attuale su Amazon potrebbe essere l'occasione perfetta per voi. La power bank Magsafe da 10.000mAh è disponibile a soli 29,99€, con uno sconto del 70% rispetto al prezzo consigliato di 99,99€. Inoltre, attivando il coupon sulla pagina del prodotto, potrete usufruire di un ulteriore sconto del 10%, portando il prezzo finale a 26,99€. Un affare imperdibile per chi desidera un caricatore portatile affidabile e potente.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

Power bank Magsafe 10000mAh, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo power bank magnetico utilizza la più recente tecnologia di magnetizzazione, offrendo una connessione stabile e sicura. Grazie al magnete integrato, si aggancia saldamente ai dispositivi iPhone 16/15/14/13/12, comprese le varianti Pro, Pro Max, Plus e Mini, garantendo un'esperienza di ricarica wireless comoda ed efficiente.

Dotato di ricarica rapida da 20W PD, questo batteria portatile MagSafe consente di ricaricare l'iPhone fino al 58% in soli 30 minuti tramite cavo USB-C, mentre la ricarica wireless MagSafe all'80% richiede solo 1,3 ore. Supporta inoltre la ricarica pass-through, permettendovi di alimentare il vostro smartphone mentre il power bank stesso si ricarica.

Con 10.000mAh di capacità, questo caricatore portatile è in grado di fornire energia sufficiente per caricare un iPhone 15 Pro Max 1,3 volte e un iPhone 12 fino a 2,1 volte. Il design ultra-sottile (spesso appena 1,8 cm) e il peso contenuto di 230 g lo rendono ideale da portare in tasca senza ostruire la fotocamera del telefono.

Grazie alla tecnologia di protezione avanzata, la power bank MagSafe MP101 offre otto livelli di protezione, prevenendo sovraccarichi, surriscaldamenti e cortocircuiti. Un lieve riscaldamento durante l'uso è normale e non rappresenta alcun rischio.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta: acquistatela ora su Amazon a soli 26,99€ attivando il coupon e assicuratevi una ricarica veloce, sicura ed efficiente per il vostro iPhone! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori power bank per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon