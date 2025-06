È ufficialmente partito il super lancio del nuovo POCO F7, uno degli smartphone più attesi dell’anno. Xiaomi ha deciso di festeggiare questo debutto con un’offerta davvero imperdibile: 100€ di sconto immediato, suddiviso tra 50€ di riduzione diretta e un ulteriore coupon da 50€ disponibile sullo store ufficiale. Ma non finisce qui: per completare il pacchetto, vi vengono proposti omaggi a scelta, tra cui un paio di Redmi Buds 6, un caricatore da 90W o un altoparlante bluetooth portatile. Grazie a questa promozione, il prezzo di partenza per la versione da 256GB del POCO F7 scende a 349€.

POCO F7, chi dovrebbe acquistarlo?

Dal punto di vista tecnico, il POCO F7 è pronto a sorprendere con prestazioni ultra-rapide, grazie al nuovo processore Snapdragon 8s Gen 4 con architettura All-Big-Core. Realizzato con un sofisticato processo produttivo TSMC a 4nm, il chip raggiunge una velocità massima di 3.21GHz, garantendo fluidità impeccabile anche nelle applicazioni più esigenti e nei giochi di ultima generazione. Un vero e proprio alleato per chi cerca potenza e reattività in ogni situazione.

Un altro punto di forza di questo modello è la sua autonomia da record: il POCO F7 è dotato della batteria più potente mai vista su un modello POCO, studiata per offrire un’intera giornata di utilizzo intenso senza bisogno di ricariche frequenti. A ciò si aggiunge un display AMOLED da 6.83 pollici con risoluzione 1.5K, capace di restituire immagini vivide e dettagliate anche sotto la luce diretta del sole. Un pannello ideale per godere al massimo di contenuti multimediali e sessioni di gaming.

Infine, Xiaomi ha curato ogni dettaglio estetico con un design Edge futuristico, caratterizzato da linee decise e un look tech che non passa inosservato. A rendere l’esperienza ancora più smart ci pensa Xiaomi HyperAI, l’assistente intelligente sviluppato in collaborazione con Google, capace di comprendere e interagire con testo, voce e immagini. In sintesi, il POCO F7 non è solo uno smartphone, ma una piattaforma avanzata pensata per chi vuole il massimo da tecnologia, prestazioni e stile.

