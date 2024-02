Ricordate Sailfish OS? Jolla ora è tornata e punta sull'IA

Il produttore di sistemi operativi per dispositivi mobili, Jolla, ha fatto il suo ritorno nel settore tecnologico con un nuovo dispositivo basato sull'intelligenza artificiale. Presentato in anteprima al Mobile World Congress, il più grande evento globale nel campo della telefonia mobile, il dispositivo IA, o meglio un suo prototipo, è stato mostrato ad alcuni dei presenti.

Questo dispositivo, denominato JollaMind², è progettato come una sorta di "blackbox privato e sicuro per la tua vita".

Jolla, una startup che ha visto la rinascita con il supporto di circa 40 esperti dietro questa nuova iniziativa, sta sviluppando un dispositivo che funge da combinazione di cloud privato e router IA.

L'obiettivo principale è mettere l'utente al centro dell'elaborazione dei dati, consentendo integrazioni costanti con l'IA in modo sicuro e privato.

Il dispositivo raccoglierà basi di dati di apprendimento automatico per vagliare le informazioni personali degli utenti, permettendo risposte intelligenti a domande in linguaggio naturale e presentando in modo proattivo insight basati su dati mobili e servizi digitali di fiducia dell'utente.

Jolla si concentrerà su modelli di linguaggio open source, incluso il LLaMA 2 di Meta, per alimentare l'intelligenza artificiale del dispositivo. La startup prevede di differenziarsi ponendo una forte enfasi sulla progettazione dell'interfaccia utente e sul design funzionale, eliminando la necessità di un vasto team di ingegneri IA grazie all'uso di IA generiche open source potenti.

Uno degli elementi chiave di JollaMind² è la sua promessa nei confronti di privacy e sicurezza. Contrariamente a modelli in cui l'elaborazione IA avviene localmente sui dispositivi, Jolla sostiene che questa pratica non può garantire la sicurezza sufficiente sui dispositivi mobili.

Pertanto, il dispositivo JollaMind² eseguirà l'IA localmente, mantenendo tutte le informazioni dell'utente all'interno del dispositivo stesso.

Il fondatore di Jolla, Antti Saarnio, sottolinea che il dispositivo sarà un "hub sicuro e privato", garantendo che solo l'utente abbia accesso ai propri dati. Jolla prevede di rendere il dispositivo disponibile entro la fine dell'anno, con un prezzo inferiore a 300€.

La presentazione ufficiale del JollaMind² è programmata per il 20 maggio, esattamente dieci anni dopo l'annuncio del primo telefono mobile di Jolla. In questa data, saranno rivelate chiaramente la forma, le specifiche e le caratteristiche del dispositivo, con l'avvio previsto di una campagna di pre-ordini. Jolla è fiduciosa di poter portare il JollaMind² sul mercato entro il quarto trimestre di quest'anno.