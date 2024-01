Questo power bank permette di caricare 4 dispositivi e costa POCHISSIMO! (-20%)

Siete alla ricerca di un power bank che, oltre a essere comodo da infilare in una borsa o zaino, vi permetta di caricare più dispositivi contemporaneamente? A fare al caso vostro è il modello del brand VRURC, dotato di una capacità 10000mAh, 4 cavi integrati, display LED digitale e compatibilità con la maggior parte degli smartphone Apple o Android. La bella notizia? Grazie a un coupon del 20% offerto attualmente da Amazon potrà essere vostro a soli 17,59€ invece di 21,99€!

Power Bank VRURC, chi dovrebbe acquistarlo?

Perfetto per chi non vuole essere incatenato a prese di corrente fisse, questo power bank vi garantirà una ricarica rapida e simultanea per i vostri dispositivi come smartphone, auricolari o qualsiasi cosa desideriate connettere grazie ai 4 cavi integrati, di cui un lightning per iPhone, un type-C, una Micro USB e una USB-A. Rappresenta, dunque, un compagno di viaggio ideale per coloro che sono sempre in movimento e che si trovano spesso con i propri device scarichi senza avere accesso alla rete elettrica.

La sua capacità di allungare la vita dei vostri dispositivi fino a quasi 3 ricariche complete lo rende, infatti, ideale per le lunghe giornate lontani da casa o per coloro che partecipano a conferenze ed eventi e non vogliono doversi portare tutti i cavi di alimentazione. Il display LED vi permetterà, invece, di monitorare in ogni momento la quantità di energia disponibile, e grazie al suo design sottile e leggero lo potrete trasportare senza sforzo. Inoltre, con le protezioni intelligenti integrate, la sicurezza non sarà mai un problema: i vostri dispositivi saranno al riparo da flussi di corrente eccessivi, surriscaldamenti e sovraccarichi.

Questo gadget vi catturerà con la sua capacità di ricaricare più dispositivi simultaneamente, il suo formato tascabile e le molteplici protezioni integrate contro corrente eccessiva e surriscaldamento. Con ben due anni di garanzia e un prezzo conveniente di soli 17,59€ rispetto al prezzo originale di 21,99€, questo power bank è davvero imperdibile, per cui non possiamo non consigliarvelo!

N.B.: Vi ricordiamo di spuntare la casella "Applica coupon 20%" prima di inserire il prodotto nel carrello!

