Apple Vision Pro, ecco un concept spettacolare che lo rende un oggetto del desiderio

Il designer John LePore ha immaginato che cosa si potrebbe fare con un prodotto come Apple Vision Pro e altri visori Mixed Reality. LePore si è concentrato sulla Formula 1, dando vita a una dimostrazione affascinante, che riesce effettivamente a rendere visibile un potenziale che la maggior parte di noi forse non aveva ancora immaginato.

Nella visione di LePore, si guarda la gara in TV usando il caso di Apple, ma grazie alla tecnologia AR, si può visualizzare anche un modellino 3D della pista completa, con le auto che corrono come se fosse una pista Polistil.

Sicuramente il breve video condiviso da LePore è di grande impatto, e senza dubbio milioni di spettatori in tutto il mondo sarebbero più che felici di provare un’esperienza simile. Tuttavia dal fare un concept a realizzare un prodotto fatto e finito c’è una bella differenza.

Naturalmente, uno degli ostacoli più rilevanti è l’alto prezzo di acquisto. La F1 ha milioni di appassionati in tutto il mondo, ma non tutti si possono permettere o sono interessati a comprare un Apple Vision Pro. Per non parlare del fatto che una cosa del genere richiederebbe molto probabilmente un abbonamento extra, o almeno un pagamento una tantum. Gli ostacoli, insomma, non mancano.

Apple però sembra decisa a investire sul suo nuovo dispositivo, che per ora non sta riscuotendo un grande successo (ma sta facendo la gioia dei bagarini). Il colosso californiano potrebbe anche spendersi per far nascere le prime “killer app”, e tentando così di innescare il desiderato effetto a cascata.