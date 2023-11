Road to Xiaomi Black Friday: i primi sconti e tante sorprese

Il Black Friday 2023 è sempre più vicino, tanto che diversi store hanno già iniziato a proporre offerte a dir poco interessanti per risparmiare sui propri prodotti. Nella nostra rassegna stampa dedicata ve ne stiamo parlando da giorni, mentre in questo articolo ci concentriamo su Xiaomi, che ha fatto partire degli sconti imperdibili su tutto il catalogo!

Fino al 16 novembre, infatti, potrete approfittare delle offerte del "Road to Xiaomi Black Friday": tantissimi prodotti di ogni categoria, tra cui smartphone, elettrodomestici e accessori, sono disponibili a prezzi ridotti, ma troverete anche svariati bundle e coupon per aumentare ancor di più il risparmio.

Road to Xiaomi Black Friday, perché approfittarne?

Le promozioni del Road to Xiaomi Black Friday sono, ovviamente, rivolte principalmente a chi sta pensando di acquistare un prodotto targato Xiaomi, e soprattutto uno smartphone. Le offerte più interessanti, infatti, riguardano proprio i dispositivi delle linee Redmi, Xiaomi e POCO, i quali, oltre a essere in sconto, sono anche compatibili con il finanziamento a tasso zero con rate per 12 o 24 mesi.

Inoltre, se siete in possesso di un account Xiaomi avrete modo di risparmiare ancora di più: effettuando il check-in nel sito ogni giorno accumulerete Mi Points; questi si tramuteranno in coupon fino a 30,00€ che potrete applicare a qualsiasi prodotto desideriate acquistare. Se, invece, non siete ancora iscritti, mi invitiamo a farlo, giacché guadagnerete ben 5 coupon per un valore complessivo di 80,00€!

Tra i tantissimi articoli in offerta vi consigliamo, per esempio, lo Xiaomi 13T da 256GB, disponibile a 599,90€ invece di 699,90€. Parliamo di uno smartphone che, nonostante il prezzo da fascia media, ha le caratteristiche di un vero e proprio top di gamma, e che rappresenta la scelta perfetta per voi se la vostra priorità è riuscire a scattare foto e video con qualità professionale. Il comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica, infatti, vi permetterà di ottenere dei risultati davvero incredibili, mentre l'ottimo comparto hardware rende lo smartphone ideale anche per un utilizzo intensivo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Xiaomi dedicata alla promozione, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

