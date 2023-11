Smart TV in offerta? Questa Panasonic da 55" è in sconto di oltre 200€!

Il Black Friday di Mediaworld è arrivato in anticipo, come potete leggere nel nostro articolo dedicato! Durante tutto il mese di novembre, infatti, il portale metterà in offerta tanti prodotti divisi per scaglioni. Fra questi, spicca certamente l'ottima Panasonic TX-55MZ800E con schermo da 55", che trovate con uno sconto di oltre 240€.

Grazie a questa ottima promozione potrete farla vostra ad appena 999,00€ anziché 1239,99€, un risparmio davvero considerevole su un prodotto di questa qualità, che non ha nulla da invidiare alle migliori smart TV attualmente in commercio. Inoltre, per rendere l'acquisto più agevole potrete dilazionare la spesa in 20 rate mensili a tasso zero da 49,95€ l'una.

Panasonic TX-55MZ800E, chi dovrebbe acquistarla?

Il grande schermo da 55" rende questo modello la soluzione perfetta per chi possiede un salotto particolarmente spazioso e per coloro che desiderano creare il proprio angolo home cinema personale. In più, la sua integrazione con Google TV e i comandi vocali vi consentiranno di trovare ciò che cercate in modo rapido e intuitivo. Se la qualità dell'immagine è per voi una priorità, la Panasonic TX-55MZ800E offre uno dei migliori pannelli OLED sul mercato.

Per questo, la consigliamo agli appassionati di cinema, sport e serie TV, che grazie all'unione di Dolby Vision e Dolby Atmos godranno di immagini ultra dettagliate, con colori vividi e neri profondi, oltre che di un audio eccezionale. Questo modello appresenta poi un'ottima scelta anche per i gamer, poiché offre una modalità game che garantisce sessioni di gioco estremamente fluide, grazie alla bassa latenza del pannello.

La Panasonic TX-55MZ800E è una smart TV di fascia alta che normalmente costa oltre 1.000€ e che abbiamo trovato in offerta pochissime volte. Anzi, il prezzo tende più a salire improvvisamente che a scendere, se non durante queste particolari tornate promozionali. Va poi notato che spesso finisce per esaurirsi, a dimostrazione di quanto questo modello dia apprezzato dagli acquirenti. Alla luce di questo, è evidente che non c'è momento migliore per acquistare la Panasonic TX-55MZ800E garantendovi un risparmio davvero considerevole.

Detto questo vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di questa incredibile offerta. Vi ricordiamo che questa prima tornata di sconti per il Black Friday di Mediaworld terminerà il 12 novembre, per cui vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile.

