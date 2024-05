Per gli amanti delle corse: EA Sports WRC in offerta a 29€!

EA Sports WRC per PS5, originariamente venduto a 49,99€, è ora disponibile a soli 28,99€, offrendovi un risparmio del 42% sul prezzo di listino. Questa versione vi porterà in un'esperienza di guida senza precedenti, dove potrete progettare la vostra auto da rally ideale, affrontare le sfide su diverse superfici e rivivere momenti storici del WRC con oltre 70 veicoli d'epoca fedelmente riprodotti. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per aggiungere un titolo adrenalinico alla vostra collezione a un prezzo imbattibile.

EA Sports WRC per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports WRC è pensato per gli amanti delle corse e per chi ha una passione per il mondo dei rally, offrendo un'esperienza di guida autentica su vari terreni. La nuova modalità "creazione" consente agli utenti di progettare e guidare l'auto da rally dei loro sogni, immergendosi in un gioco che valorizza la personalizzazione e l'innovazione. Questo titolo è ideale per chi cerca un sistema di guida realistico e migliorato rispetto alle versioni precedenti, permettendo di mettere alla prova le proprie abilità su piste che richiedono una guida precisa e attenta.

Inoltre, EA Sports WRC permette di rivivere momenti iconici del mondo del rally e sfidare gli elementi in ambientazioni diverse, dalla terra alla neve all'asfalto, alla ricerca della corsa perfetta. La modalità "momenti" offre ai giocatori l'opportunità di tornare indietro nel tempo, guidando 70 veicoli storici ricreati con grande accuratezza e partecipare a eventi che hanno segnato la storia del WRC. Con piloti, team e livree aggiornati alla stagione 2023, questo titolo è un must per chi cerca un'esperienza di gioco ricca di contenuti, capace di soddisfare sia i nuovi appassionati sia i veterani dei giochi di rally.

EA Sports WRC per PS5 è ora disponibile a un prezzo ridotto di 28,99€ rispetto ai 49,99€ originali. Il gioco offre un'immersione profonda nel mondo dei rally, grazie alla sua autenticità, alla varietà di modalità e alla qualità della simulazione di guida. Che siate fan di lunga data del genere o nuovi appassionati, questa è un'offerta imperdibile per vivere l'emozione e la sfida del rally come mai prima d'ora.

