ROG Phone 8 Pro è più veloce di iPhone 15 Pro, Asus si vanta del benchmark

Asus si appresta a lanciare il suo attesissimo ROG Phone 8 Pro, puntando a stupire gli appassionati con prestazioni di alto livello. Lo smartphone, alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 3, ha recentemente ottenuto un punteggio multi-core di 7422 nel test Geekbench 6, superando addirittura i risultati dell'iPhone 15 Pro Max. Quest'ultimo è equipaggiato con l'unico processore a 3nm utilizzato su uno smartphone per ora, l'Apple A17 Pro.

I risultati ottenuti in Geekbench per il test multi-core sono indubbiamente impressionanti, tuttavia Asus ha astutamente omesso di rivelare il punteggio single-core del suo dispositivo, probabilmente consapevole che lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm non è ancora riuscito a superare l'A17 Pro di Apple in questa specifica metrica. I'iPhone 15 Pro Max sfiora l'impressionante punteggio quasi 3000 punti in single-core.

Il vantaggio dello Snapdragon 8 Gen 3 risiede nella sua configurazione octa-core, con due core in più rispetto all'A17 Pro, conferendogli un vantaggio nelle attività multi-thread. Inoltre, il ROG Phone 8 Pro, pensato per il gaming, è dotato di un grande dissipatore che contribuirà a mantenere il chipset al fresco, garantendo prestazioni eccezionali per periodi più lunghi.

Recentemente, Wccftech ha scoperto un risultato decisamente maggiore in Geekbench per l'A17 Pro, riportando punteggi di 2969 e 7570 per single-core e multi-core rispettivamente. Tuttavia, esprime dubbi sulla validità del test, suggerendo l'uso di un sistema di raffreddamento esterno o la manipolazione dei risultati.

ROG Phone 8 Pro ha brevemente conquistato il primo posto nella classifica di AnTuTu, con un punteggio di 2,290,773, prima di essere superato dal OnePlus 12, anch'esso alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 3, con un punteggio di 2,334,361. Entrambi i dispositivi vantano 24GB di RAM.

Dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate a 165Hz, risoluzione di 1080 x 2448 e vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 per la protezione, il ROG Phone 8 Pro offre diverse configurazioni di memoria, inclusa una versione con 24GB di RAM e 1TB di storage UFS 4.0.

La configurazione della fotocamera posteriore comprende un sensore principale da 50MP, una fotocamera con teleobiettivo da 32MP e una ultrawide da 13MP, mentre quella frontale è anch'essa da 32MP. La batteria da 5500mAh assicura un'autonomia durevole. ASUS è pronta a svelare ufficialmente lo smartphone, alimentando l'entusiasmo degli appassionati di gaming e tecnologia.