ROG Phone 9 Pro è ufficiale, gaming a 360° (letteralmente!)

ASUS ha annunciato ufficialmente il lancio delle sue nuove proposte nel segmento degli smartphone da gaming: ROG Phone 9 e ROG Phone 9 Pro. Il modello base partirà da un prezzo di 1099€.

L'industria degli smartphone da gaming ha visto una rapida evoluzione negli ultimi anni, con produttori che spingono sempre più in alto le prestazioni e le caratteristiche specifiche per attrarre gli appassionati di videogiochi. ASUS, con il suo segmento ROG (Republic of Gamers), è stata una delle aziende pioniere in questo mercato, introducendo dispositivi sempre più innovativi con l'obiettivo di offrire la migliore esperienza di gioco mobile possibile.

La serie ROG Phone di ASUS, lanciata per la prima volta nel 2018, ha rappresentato un definitivo punto di svolta nell'arena gaming. Molti si ricorderanno di come il primo modello abbia stupito il pubblico con caratteristiche mai viste prima su uno smartphone, come il sistema di raffreddamento avanzato e le performance al top della gamma. Queste caratteristiche hanno reso i dispositivi ROG Phone dei veri e propri oggetti del desiderio per i gamer.

Un aspetto determinante dell'evoluzione dei gaming phone è l'avanzamento tecnologico delle componenti interne. I dispositivi si sono evoluti da semplici smartphone con qualche caratteristica ottimizzata per il gioco, a veri e propri centri di intrattenimento portatili, capaci di gestire giochi ad alta intensità grafica che un tempo erano appannaggio esclusivo delle console casalinghe o dei computer.

Il nuovo ROG Phone 9, disponibile nelle configurazioni 12GB/256GB (nero) e 12GB/512GB (bianco), e il ROG Phone 9 Pro, offerto nei tagli da 16GB/512GB e 24GB/1TB, rappresentano la punta di diamante della tecnologia ASUS per gli appassionati di giochi su mobile. Entrambi i modelli si distinguono per l'adozione di RAM LPDDR5X e di memorie UFS 4.0, assicurando prestazioni di alto livello.

Il ROG Phone 9 Pro spicca per il suo sistema di LED avanzato sulla scocca, dotato di 648 mini LED, che permette di giocare a titoli semplici direttamente sulla parte posteriore dello smartphone. I giochi disponibili includono Brick Smasher, Snake Venture, Aero Invaders e Speedy Run, con ASUS che si riserva la possibilità di espandere questa lista in futuro.

I due modelli condividono specifiche di alto livello come il processore Snapdragon 8 Elite e una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione su sei assi. Tuttavia, il modello Pro si arricchisce di una fotocamera teleobiettivo da 32MP, a differenza del modello standard che opta per una lente macro da 5MP.

Entrambi gli smartphone vantano un display LTPO OLED da 6,78 pollici con un refresh rate di 185Hz e picchi di luminosità di 2500 nit. La durata della batteria è garantita da un'unità da 5800mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W e alla ricarica wireless da 15W.

In termini di connettività audio, ASUS non delude, offrendo il supporto per i principali codec Bluetooth, audio spaziale via Dirac Virtuo e regolazione del volume per singola applicazione. A livello software, il ROG Phone 9 series supporterà funzionalità AI di traduzione delle chiamate, generazione di sfondi e ricerca semantica.

Prezzi e disponibilità

La disponibilità iniziale dei dispositivi è prevista per Taiwan, Cina, Hong Kong e altre aree dell'APAC, con il pre-order già aperto per l'Europa. Per il modello base del ROG Phone 9 in Europa si parte da €1,099 per la versione 12GB/512GB, mentre il Pro inizia da €1,299 per il modello da 16GB/512GB fino a €1,499 per il top di gamma. Nel periodo dal 19/11 al 19/12, sarà incluso AeroActive Cooler X con l’acquisto di ROG Phone 9 e ROG Phone 9 Pro su ASUS ESHOP.