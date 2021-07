S Pen Pro è lo stylus Samsung che funzionerà anche su Galaxy Z Fold 3

I rumor di alcune settimane fa sembrano essere fondati, Samsung starebbe per annunciare al mondo il suo primo smartphone pieghevole con supporto alla S Pen. A conferma di questo, un nuovo documento relativo alla certificazione di un’inedito modello di stylus del brand coreano e la sua compatibilità con il futuro Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 prenderà il posto di Galaxy Note quest’anno, rappresentando il meglio che l’azienda è in grado di fare nel mondo della produttività anche grazie alla compatibilità con la S Pen.

Un documento della FCC reso pubblico recentemente sembra confermare l’esistenza di un nuovo modello di stilo Samsung chiamato S Pen Pro. Rispetto al modello di S Pen presentato a gennaio di quest’anno, si tratta di uno stylus più grande e compatibile con la connettività Bluetooth per le funzionalità avanzate introdotte dall’azienda sulla gamma Note sin da Galaxy Note 9.

Il PDF rivela che la S Pen Pro sarà compatibile con moltissimi dispositivi della casa, tra cui anche il non ancora annunciato ufficialmente Galaxy Z Fold 3, Galaxy S21 Ultra e alcuni tablet dell’azienda.

Un recente leak ha già mostrato il nuovo foldable Samsung in compagnia di un stilo: il rendering condiviso dal noto Evan Blass raffigura quello che sembra essere il Galaxy Z Fold 3 con una nuova S Pen “Fold Edition” appoggiata accanto ad esso. Forse lo Z Fold 3 arriverà con lo stilo Fold Edition nella confezione, mentre la S Pen Pro sarà venduta separatamente.

La pubblicazione dei documenti della FCC spesso indica che il prodotto descritto sta per essere annunciato molto presto. In questo caso, l’annuncio ufficiale per la S Pen Pro dovrebbe avvenire l’11 agosto, data condivisa da molti leaker secondo i quali Samsung avrebbe intenzione di tenere in tale giornata un evento Unpacked per l’annuncio di Z Fold 3, lo Z Flip 3, due nuovi Galaxy Watch 4 e le nuove Galaxy Buds 2.