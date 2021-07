Samsung Galaxy Buds 2, il design non ha più segreti

Più si avvicina l’evento Galaxy Unpacked che dovrebbe tenersi ad agosto, più aumentano i leak riguardanti i futuri prodotti Samsung che dovrebbero essere annunciati durante lo streaming.

Oggi è il turno delle Samsung Galaxy Buds 2, le quali si mostrano in dei render a 360° e in tre diverse colorazioni.

Le GIF che ci permettono di dare un’occhiata da vicino alle Samsung Galaxy Buds 2 provengono dal sempre affidabile leaker Evan Blass, alias @evleaks su Twitter. L’aspetto estetico dei nuovi auricolari true wireless richiama quello delle Samsung Galaxy Buds Pro, con un gommino per un migliore isolamento acustico ed una forma tondeggiante del corpo sporgente. A differenza di queste ultime, però, le Galaxy Buds 2 non dovrebbero essere dotate di cancellazione attiva del rumore ANC.

Parlando dell’aspetto estetico, le immagini trapelate sembrano confermare che indifferentemente dal colore scelto per gli auricolari si avrà a disposizione un case per la ricarica ed il trasporto di colore bianco. Solo la parte interna del case riprenderà il colore degli auricolari.

Le Galaxy Buds 2 dovrebbero essere disponibili in nero, verde, viola e bianco, esattamente come Samsung Galaxy S21 FE che però salterà l’evento.

Il prezzo dei nuovi auricolari non è ancora trapelato. Le voci oscillano tra i 149 e i 200 euro, variazione che potrebbe fare la differenza tra renderle uno dei modelli più interessanti dell’anno ed essere forse troppo sovraprezzate per le funzioni di cui dispongono.

Solo una prova in prima persona potrà però confermare queste affermazioni e il nostro giudizio sarà ovviamente dato solamente in sede di recensione completa. Non ci resta che attendere l’11 agosto per scoprire ogni dettaglio a riguardo in modo ufficiale.

Voi cosa ne pensate? Siete interessati all’annuncio dei nuovi auricolari TWS Samsung o possedete già altri modelli?