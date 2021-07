Samsung Unpacked, ecco quando saranno annunciati i nuovi foldable (e non solo)

Il prossimo Galaxy Unpacked di Samsung non si terrà il 3 agosto 2021, come precedentemente vociferato, l’evento di lancio dei nuovi prodotti dell’azienda coreana sembra essere stato spostato alla settimana successiva.

Tra i prodotti che verranno finalmente svelati al grande pubblico ci saranno due smartphone pieghevoli, due smartwatch e un paio di auricolari TWS.

A svelare la possibile data e ora dell’evento di lancio dei futuri prodotti Samsung ci ha pensato il solitamente sempre ben informato leaker FrontTron. Secondo l’immagine da lui postata su Twitter, l’azienda coreana avrebbe intenzione di annunciare i suoi nuovi prodotti l’11 agosto 2021 alle ore 10:00 EST, quindi alle ore 16:00 nel nostro fuso orario locale.

Gli hashtag inclusi nella locandina, che non pensiamo sia quella ufficiale che verrà utilizzata da Samsung, non lasciano comunque alcun dubbio: durante la presentazione dovrebbero trovare posto sul palco dell’evento virtuale ben cinque diversi prodotti:

Galaxy UNPACKED 2021 August 11, 2021 10am EST

Live on https://t.co/gKMSfQVZiQ pic.twitter.com/Dpwo4bBvAg — Tron ❂ #SamsungUnpacked (@FrontTron) July 3, 2021

Praticamente ognuno di questi prodotti è già trapelato in rete in precedenza e teoricamente conosciamo più o meno ogni caratteristica tecnica e ogni design che vedremo durante l’evento Samsung. Non è detto, però, che l’azienda non sia in grado di stupire con delle sorprese dell’ultimo minuto. Sarà interessante anche scoprire i prezzi dei prodotti che verranno mostrati.

L’11 agosto sarà quindi il momento in cui vedremo ufficialmente svelati i due nuovi foldable del brand, dispositivi molto attesi dagli appassionati. Verrà spiegata la compatibilità di Z Fold3 con la S-Pen, funzione praticamente confermata, e finalmente avremo modo di vedere in azione la nuova versione di Wear OS annunciata al Google I/O e la nuova One UI Watch presentata da Samsung durante il MWC.