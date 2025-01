Samsung, cominciano a spuntare informazioni sui foldable 2025

Samsung si prepara a lanciare quattro smartphone pieghevoli nel 2025, tra cui il suo primo dispositivo a tripla piega. L'azienda sudcoreana punta a riconquistare quote di mercato perse nel settore dei foldable, dopo essere stata superata da Huawei nel 2024.

Secondo quanto riportato da The Elec, Samsung presenterà non solo i nuovi Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, ma anche un Galaxy Z Flip FE e un innovativo smartphone con display a tripla piega. Quest'ultimo rappresenta la novità più interessante della lineup 2025 di Samsung, essendo il primo dispositivo di questo tipo per l'azienda.

Il pieghevole a tripla piega dovrebbe avere una produzione limitata a 200.000 unità, suggerendo una disponibilità ridotta rispetto ai modelli Z Fold e Z Flip. La produzione dovrebbe iniziare nel secondo trimestre, con lancio previsto nel terzo trimestre del 2025.

Le specifiche trapelate indicano un display da 9,9-10 pollici da aperto, paragonabile a un tablet. Il design sarebbe basato sul prototipo Flex G mostrato da Samsung Display al MWC 2023, con uno schermo che si piega verso l'interno su due lati. Lo spessore potrebbe raggiungere i 15 mm, rendendolo piuttosto ingombrante da chiuso, ma potenzialmente più resistente rispetto al Mate XT di Huawei grazie alla piega a G che protegge il display.

Per il Galaxy Z Fold 7, Samsung punterebbe invece su un design più sottile rispetto al predecessore, rimuovendo il digitalizzatore come già fatto con l'edizione speciale del Fold 6 (il normale si trova su Amazon). L'obiettivo è allinearsi alla tendenza dei concorrenti cinesi verso dispositivi pieghevoli sempre più slim.

Con questa strategia di diversificazione e innovazione nella sua gamma di pieghevoli, Samsung cerca di recuperare terreno dopo aver perso la leadership di mercato nel 2024 a causa delle prestazioni deludenti della serie Galaxy Z6. L'azienda sembra voler offrire più opzioni ai consumatori, spaziando dai modelli più accessibili come il probabile Z Flip FE fino a soluzioni all'avanguardia come il dispositivo a tripla piega.