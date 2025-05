Samsung acquisisce diversi prestigiosi marchi del mondo audio

Samsung Electronics, attraverso la sua controllata Harman International, ha ufficialmente siglato un accordo per l'acquisizione della divisione audio di Masimo per 350 milioni di dollari. L'operazione permetterà al colosso coreano di incorporare nel proprio portafoglio alcuni dei marchi più prestigiosi e storici del settore audio, tra cui Bowers & Wilkins, Denon, Marantz e Polk Audio, consolidando così la propria posizione in un mercato sempre più strategico per l'ecosistema tecnologico domestico.

L'acquisizione rappresenta un punto strategico per Samsung, che potrà integrare competenze ultracentenarie nel proprio ecosistema tecnologico. Tra i marchi più prestigiosi del pacchetto spicca Bowers & Wilkins, azienda britannica fondata nel 1966 e celebre per i suoi prodotti audio di eccellenza assoluta. Le iconiche casse Nautilus, con un prezzo che supera i 100.000 dollari, sono considerate da molti esperti come gli altoparlanti più belli mai realizzati nella storia dell'audio. Non meno apprezzati sono i diffusori wireless Zeppelin e le cuffie della serie PX7 (che trovate su Amazon), veri e propri oggetti del desiderio per gli audiofili.

Denon, con i suoi 115 anni di storia, porta in dote una consolidata esperienza nella produzione di ricevitori audio-video, lettori CD, giradischi e soundbar di alta qualità. Marantz, altro storico marchio incluso nell'acquisizione, è invece rinomato per i suoi amplificatori premium, ricevitori AV e lettori audio di rete che hanno definito standard qualitativi nel settore. Boston Acoustics, Classé, Definitive Technology, HEOS e Polk Audio completano il quadro di un'acquisizione che trasforma Samsung in un vero e proprio gigante nel mondo dell'audio.

Per Samsung non si tratta della prima mossa nel settore audio di alta gamma. Già nel 2016, l'azienda coreana aveva acquisito Harman International per 8 miliardi di dollari, integrando nel proprio universo marchi come JBL, AKG e Harman Kardon. Questa nuova acquisizione consolida ulteriormente la strategia di espansione nel settore delle tecnologie audio avanzate.

Dave Rogers, Presidente della divisione Lifestyle Business di Harman, ha commentato con entusiasmo:

"Harman è orgogliosa di essere cresciuta fino a diventare un'azienda audio di livello mondiale con 75 anni di storia, e ci aspettiamo che l'acquisizione di un altro marchio audio di lusso come B&W rafforzerà ulteriormente la posizione di Harman come vera potenza nel settore audio".

L'integrazione dei marchi storici permetterà a Samsung di elevare l'esperienza sonora su tutta la sua gamma di prodotti

L'operazione va ben oltre il semplice aspetto finanziario o di marketing. Samsung ha chiaramente dichiarato l'intenzione di utilizzare le competenze e le tecnologie acquisite per migliorare le prestazioni audio dei propri dispositivi, dagli smartphone alle TV, passando per soundbar e auricolari wireless. Una strategia che potrebbe tradursi in significativi miglioramenti qualitativi nella gamma di prodotti Samsung già a partire dai prossimi anni.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l'integrazione con l'ecosistema SmartThings di Samsung. L'acquisizione permetterà infatti di espandere la compatibilità a nuovi dispositivi audio connessi, rafforzando la posizione dell'azienda coreana nel settore della domotica e dell'intrattenimento domestico integrato.

Con questa mossa strategica, Samsung si posiziona come uno dei principali attori globali nel mercato dell'audio di fascia alta, con un portafoglio di marchi che copre praticamente ogni segmento di mercato, dalla fruizione domestica all'ascolto in mobilità, dai sistemi professionali alle soluzioni per l'automobile. Una diversificazione che potrebbe rivelarsi determinante in un mercato sempre più competitivo e in rapida evoluzione come quello dell'elettronica di consumo.