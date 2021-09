Samsung avrà fotocamere da 576MP entro il 2025, Galaxy S25 da record?

È sotto agli occhi di tutti la nuova guerra ai megapixel intrapresa negli ultimi anni dai produttori di smartphone. Dopo un lungo periodo in cui si sono concentrati altrove, la battaglia è ricominciata con l’annuncio di sensori da 48MP, 64MP, fino ad arrivare a 108MP e recentemente ai 200MP annunciati da Samsung.

Secondo una slide mostrata ad una conferenza, l’azienda sudcoreana vorrebbe portare sul mercato un sensore da addirittura 576MP già nel 2025!

Una diapositiva presentata al SEMI Europe Summit dal senior sensor VP di Samsung Haechang Lee, mostra come l’azienda coreana preveda di introdurre sul mercato sensori da 576MP entro il 2025. I dettagli riguardo questo sensore rimangono sconosciuti, ma Samsung aveva precedentemente indicato il traguardo dei 500MP come la risoluzione equivalente stimata dell’occhio umano.

Se così fosse, possiamo aspettarci un Samsung Galaxy S25 Ultra con a bordo un sensore con tale assurda risoluzione? Presto per dirlo, molto probabilmente l’azienda potrebbe sviluppare questo tipo di componente per applicazioni completamente diverse come la realtà aumentata oppure il miglioramento della machine vision per la guida autonoma e i droni.

Naturalmente, questo non significa che non vedremo fotocamere con moltissimi megapixel sugli smartphone in futuro. Il sensore Samsung HP1 da 200MP sembrava un concetto inverosimile solo qualche anno fa.

A tal fine, Samsung avrebbe già iniziato ad affrontare le sfide comportate da un simile sensore di immagine sugli smartphone, dalla riduzione della sporgenza della fotocamera alla diminuzione dell’ingombro fisico del sensore. Ma con un chip che cattura una simile quantità dei dettagli, la potenza di elaborazione potrebbe essere il prossimo grande ostacolo.

Detto questo, tra qui e il 2025 la strada è ancora lunga e sono molte le condizioni che potrebbero influire sulla riuscita del piano di Samsung, prima fra tutti la crisi del semiconduttore che l’industria sta vivendo la quale sta rallentando di certo la possibilità di sperimentare con nuovi chip.

Cosa ne pensate? Credete Samsung stia esagerando?