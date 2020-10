Samsung: confezione dalla dotazione light, film già visto?

Secondo gli ultimi report emersi, parrebbe che Samsung abbia l’intenzione di rimuovere l’alimentatore e le cuffie dalle confezioni di vendita di Galaxy S21.

Secondo la fonte ci sarebbero 3 ragioni che porterebbero risparmio e salvaguardia ambientale. La prima relativa alle dimensioni delle scatole, in uno spazio standard ce ne starebbero due. La seconda è relativa agli accessori, ci sarebbe un risparmio da parte di Samsung se li rimuovesse dalla dotazione di serie. E la terza, ovviamente, i termini ambientali inclusi i minor viaggi dei veicoli per portare lo stesso numero di scatole a destinazione.

Ma, ammesso fosse vero, che strategia deciderà di portare al pubblico? Probabilmente la stessa di Apple, ovvero la sacrosanta ragione ambientale. E’ chiaro che chi volesse potrà acquistare a parte le cuffie e l’alimentatore e, se scegliesse accessori originali, entrambi non saranno economici.

Se ciò avverrà, Samsung potrebbe gestire diversamente la questione. Apple include in confezione un cavo type-C type-C ma la maggior parte delle persone possiede un alimentatore da muro che include un ingresso USB Type-A. Ciò costringe tantissime persone a procurarsi un alimentatore nuovo o ad utilizzare un vecchio alimentatore con il cavo degli iPhone precedenti.

L’azienda coreana potrebbe includere un cavo Type-A Type-C in modo tale da poter utilizzare un alimentatore sicuramente più diffuso nei nostri cassetti, che tra l’altro è quello presente in un’altra marea di smartphone Galaxy e nei predecessori come S10, S9, etc.

Insomma, se Samsung sceglierà di imboccare questa strada dovrà prima difendersi dalle critiche che arriveranno. Quelle che ha mosso ad Apple nelle ultime settimane, poi cercare di addolcire la pillola agli utenti fidelizzati che potrebbero storcere parecchio il naso per una decisione del genere.