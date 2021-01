Samsung Galaxy A32 ufficiale: 5G e tanta autonomia

Samsung ha annunciato Galaxy A32 5G, che potrebbe essere lo smartphone 5G più economico lanciato fino ad oggi dal produttore sudcoreano. L’annuncio è passato piuttosto in sordina, considerato che tra poche ore verranno svelati i nuovi top di gamma della serie S21, una delle più attese tra tutte le novità del panorama Android. Ad ogni modo, il Galaxy A32 5G potrebbe suscitare un grande interesse da parte del pubblico, soprattutto per via dell’accoppiata specifiche hardware e prezzo di commercializzazione.

Samsung Galaxy A32 5G

Il device è dotato di un pannello LCD TFT (Thin Film Transistor) da 6,5 ​​pollici con una risoluzione HD +. Frontalmente troviamo un notch a goccia posto centralmente, nel quale è stata alloggiata la fotocamera anteriore da 13 megapixel. Il Galaxy A32 5G è alimentato da un processore un “processore octa-core” con clock a 2.0GHz. Samsung non specifica il nome ma gli idnizi portano al Mediatek Dimensity 720. Lo smartphone è disponibile in diverse configurazioni di RAM 4, 6 e 8 GB di RAM.

Lo spazio di archiviazione è espandibile, ma di base troviamo implementati 64 o 128 GB su tutti i modelli. Il pezzo forte è dettato dalla batteria ed anche in questo caso è stata implementata un’unità da ben 5.000 mAh con supporto alla ricarica “rapida” a 15 W, tramite la porta USB-C. Lo sblocco è affidato allo scanner di impronte digitali montato lateralmente, mentre la casa sud-coreana non ha ancora confermato la presenza del jack da 3,5 mm per le cuffie. Passando al comparto fotografico troviamo ben quattro fotocamere con un sensore principale da 48 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel, uno macro da 5 megapixel ed infine il sensore di profondità da 5 megapixel.

Le soluzioni non rappresentano sicuramente le migliori presenti sul mercato ma difficilmente deluderà gli utenti che decideranno di acquistare questo terminale. Il Samsung Galaxy A32 5G è disponibile in quattro colorazioni nero, bianco, blu e viola. Il prezzo di vendita non è ancora stato comunicato.