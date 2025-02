Samsung Galaxy A35 5G: potenza e design elegante a un PREZZO IMBATTIBILE! -30%

Se siete alla ricerca di uno smartphone potente e affidabile, oggi è il momento giusto per acquistare Samsung Galaxy A35 5G. Su Amazon, questo dispositivo Android 14 è disponibile a soli 299€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale di 429€. Un’occasione da non perdere per portarsi a casa un telefono dalle prestazioni elevate e dal design elegante.

Samsung Galaxy A35 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Galaxy A35 5G si distingue per il suo display FHD+ Super AMOLED da 6,6 pollici, che offre colori brillanti e dettagli nitidi grazie a una luminosità di 1.000 nit e alla tecnologia Vision Booster. Perfetto per godersi contenuti multimediali, navigare sul web e giocare senza compromessi.

A livello fotografico, il comparto è di alto livello: la fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione OIS e VDIS assicura scatti nitidi e dettagliati, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, grazie alla registrazione Super HDR in 4K, potrete catturare video fluidi e dai colori intensi.

L’autonomia è un altro punto di forza di questo smartphone. Con la batteria da 5.000 mAh, potrete utilizzare il vostro Galaxy A35 5G per tutto il giorno senza preoccupazioni, supportata da un caricatore Samsung da 25W incluso nella confezione, per una ricarica rapida ed efficiente.

Samsung Galaxy A35 5G è costruito con materiali premium, tra cui il robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus+, che garantisce una maggiore resistenza a urti e graffi. Inoltre, la certificazione IP67 assicura protezione contro polvere e acqua, rendendolo ideale per l’uso quotidiano senza timori. Dal punto di vista della sicurezza, la tecnologia Samsung Knox Vault protegge i vostri dati e password da eventuali attacchi informatici, offrendo un’esperienza d’uso affidabile.

Con uno sconto del 30% e un prezzo finale di 299€, Samsung Galaxy A35 5G rappresenta un affare imperdibile per chi desidera uno smartphone potente, sicuro e con connettività 5G. La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi vi consigliamo di approfittare subito di questa promozione prima che scada. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone per ulteriori consigli.

