Samsung Galaxy A7 Juventus Special Edition: lo smartphone per i tifosi bianconeri a 349 euro

Samsung ha annunciato oggi – in collaborazione con Juventus – la disponibilità di Galaxy A7 Juventus Special Edition. I tifosi bianconeri non solo potranno godere di tutte le funzionalità già offerte dallo smartphone, ma avranno a disposizione contenuti dedicati e personalizzazioni.

Per esprimere la passione juventina, sono state introdotte nuove feature come speciali loghi animati all’accensione e allo spegnimento, l’inno ufficiale della Juventus utilizzabile come suoneria e una serie di applicazione preinstallate come Juventus VR – per la visualizzazione di video in realtà virtuale – e Juventus TV disponibile con un anno di abbonamento compreso.

Per il resto il Galaxy A7 sarà identico alla versione classica. Si tratta del primo smartphone della casa a essere dotato di un sistema di tripla fotocamera posteriore, che si compone di un sensore da 24MP con apertura f/1.7, di un obiettivo grandangolare da 8MP con apertura f/2.4 e di un sensore di profondità da 5MP con apertura f/2.2. Completano la scheda tecnica una fotocamera frontale da 24MP, il display Super AMOLED da 6 pollici e la batteria da 3.300 mAh sotto la scocca in vetro.

Galaxy A7 Juventus Special Edition sarà disponibile sul sito ufficiale della società sportiva e presso gli Juventus store ufficiale al prezzo consigliato di 349 euro, lo stesso con cui è arrivata sul mercato la versione classica.