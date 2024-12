Samsung Galaxy Ring otterrà più taglie nei prossimi mesi

Samsung si prepara a lanciare nuove taglie per il Galaxy Ring nel mese di gennaio 2025. L'azienda coreana, difatti, introdurrà le misure 14 e 15, con diametri interni rispettivamente di 23 mm e 23,8 mm, ampliando così la gamma già esistente di 9 taglie, le quali attualmente partono dalla 5 e terminano con la 13.

Questa mossa mira ad allargare la platea di potenziali acquirenti del dispositivo wearable, permettendo anche a chi ha dita più grandi di utilizzarlo comodamente (al momento su Amazon è disponibile un kit che permette di provare le varie taglie prima di acquistare il wearable).

Una misura troppo stretta o larga comprometterebbe l'accuratezza dei sensori.

Il Galaxy Ring, lanciato come un innovativo tracker fitness in formato anello, ha suscitato grande interesse ma non ha ancora raggiunto il successo sperato. L'ampliamento delle taglie disponibili potrebbe rivelarsi cruciale per incrementare le vendite. A differenza degli smartwatch con cinturini regolabili, la scelta della taglia giusta è fondamentale per gli anelli smart:

Per chi volesse maggiori dettagli, le taglie attualmente offerte da Samsung per il Galaxy Ring sono le seguenti:

Taglia 5: 15,7 mm di diametro interno

Taglia 6: 16,5 mm

Taglia 7: 17,3 mm

Taglia 8: 18,2 mm

Taglia 9: 18,9 mm

Taglia 10: 19,8 mm

Taglia 11: 20,5 mm

Taglia 12: 21,4 mm

Taglia 13: 22,2 mm

Le nuove taglie 14 e 15 avranno rispettivamente i codici SM-Q514 e SM-Q515. Non è ancora chiaro se Samsung aggiornerà anche il kit di prova delle taglie per includere le nuove misure, ma appare probabile.

Il Galaxy Ring si presenta come un anello in titanio dotato di sensori per il monitoraggio di parametri di salute e fitness. Progettato per essere indossato 24 ore su 24, offre alcune funzioni base di controllo dello smartphone. A differenza di altri concorrenti come l'Oura Ring 4, non richiede abbonamenti per l'accesso ai dati.