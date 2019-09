Samsung Galaxy S10 e S10+ si aggiornano: funzione DeX per PC e molto altro

Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus stanno ricevendo un aggiornamento che introduce le novità viste sulla serie Note 10: collegamento a Windows, DeX per PC, modalità notturna per video e molto altro.

Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus stanno ricevendo un importante aggiornamento che introduce le novità viste sulla serie Galaxy Note 10. Le nuove funzioni interessano in particolar modo il comparto fotografico ma pongono anche una particolare attenzione alla produttività. Andiamo per ordine.

Il nuovo aggiornamento introduce il Collegamento a Windows e la funzione Samsung DeX per PC. La prima consente di consultare il contenuto dello smartphone (foto, messaggi e notifiche) direttamente da PC Windows senza la necessità di utilizzare un cavo. Tutto ciò grazie a un accordo stretto tra Samsung e Microsoft. In un secondo momento, arriverà anche sulla famiglia Galaxy S9. La Samsung DeX, invece, è la funzione che ormai abbiamo imparato a conoscere e che permette all’utente di aver a disposizione tutta l’esperienza mobile su PC collegando i due dispositivi tramite cavo USB-C.

Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus guadagnano la Night Mode anche per la fotocamera frontale, la messa a fuoco live e video fuoco live che permette d’immortalare il soggetto e lo sfondo in modo indipendente e applicargli una diversa sfocatura anche durante la registrazione video. In aggiunta, sono stati apportati dei miglioramenti all’editor video, una nuova stabilizzazione per i video ed è stata introdotta la nuova applicazione Samsung Global Goals. Quest’ultima ha l’obiettivo di fornire maggiori dettagli sui 17 Global Goals e di invitare l’utente a intraprendere una serie di azioni per il loro raggiungimento.

Insomma, Samsung ha mantenuto le promesse e ha portato le caratteristiche peculiari di Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus anche sui top di gamma precedenti.