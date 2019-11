Samsung Galaxy S11 Plus, eccolo nei primi render non ufficiali: sarà davvero così?

I nuovi Galaxy S11 dovrebbero debuttare tra pochi mesi, probabilmente a febbraio 2020. Come di consuetudine, non mancano le indiscrezioni attorno ai futuri top di gamma di casa Samsung. Oggi è il turno del modello Plus che il solito OnLeaks ci mostra in alcuni render non ufficiali pubblicati in collaborazione con CashKaro.

Ciò che balza immediatamente agli occhi è il pannello posteriore caratterizzato da un vistoso modulo fotografico di forma rettangolare che ospita ben cinque sensori fotografici e il flash LED. Secondo alcune fonti, il sensore principale potrebbe essere da 108 Megapixel e dovrebbe esserci un teleobiettivo in grado di abilitare uno zoom ottico 5X. Il comparto fotografico dovrebbe consentire la registrazione di video fino alla risoluzione 8K.

Insomma, l’estetica mostrata richiama molto il design inaugurato – in realtà – dal Mate 20 di Huawei che poi è stato ripreso – con le opportune personalizzazioni – da Apple e Google rispettivamente sulla gamma iPhone 11 e Pixel 4. Secondo la fonte, frontalmente ci sarà un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con una curvatura dei bordi meno marcata rispetto alla generazione attuale.

Per Galaxy S11 Plus, pare che Samsung abbia scelto di utilizzare una sola fotocamera anteriore incastonata in un foro posto al centro dello schermo. Cambia dunque la forma e la posizione rispetto a Galaxy S10 Plus. Il bordo laterale destro ospiterebbe il pulsante di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume. Per quanto riguarda la piattaforma hardware, non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza del processore Exynos 990.

Non è detto che Galaxy S11 Plus si presenti davvero in queste vesti quando verrà annunciato. Parliamo di informazioni infatti da prendere con le pinze. Secondo Ice Universe, i render mostrati non sono esatti e il design è più bello di quello pubblicato da OnLeaks.