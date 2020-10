Samsung Galaxy S20 FE, problemi al touchscreen per l’ultimo arrivato della gamma

L’arrivo del Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) ha sicuramente fatto felici tutti quegli utenti che volevano comunque mettere le mani su un dispositivo veloce e capace prodotto dall’azienda coreana senza per forza svuotare il conto in banca. Purtroppo sembra che i primi modelli consegnati soffrano di problemi al touchscreen.

Le segnalazioni di alcuni utenti stanno pian piano facendo capolino su Reddit e il forum della community americana di Samsung. Sembra che certe unità di Samsung Galaxy S20 FE soffrano di problemi legati al touchscreen. Non c’è una sintomatica comune: i problemi riportati dai vari sfortunati spaziano dalla mancata registrazione di tap e scorrimenti fino ai problemi diametralmente opposti, ovvero il display che registra tocchi e swype fantasma.

Le segnalazioni non sono in numero così elevato da far suonare un campanello d’allarme, tuttavia lo smartphone è in commercio solamente da poche settimane e non è probabilmente presente un campione significativo di terminali nelle mani degli utenti per generalizzare.

Anche i colleghi di 9to5 Google, che hanno riportato la notizia, hanno riportato problemi simili con la propria unità da recensire, motivo per il quale hanno dovuto attendere un rimpiazzo da parte di Samsung.

Non è ancora chiaro se si tratta di un problema software o se invece ci sono problemi con l’hardware utilizzato sull’ultimo smartphone della gamma Galaxy S20 ad essere arrivato sul mercato. Ciò che possiamo dire, però, è che Samsung Galaxy S20 FE è un dispositivo che sicuramente ha convinto molti utenti ad acquistare un nuovo smartphone grazie al suo rapporto qualità/prezzo, speriamo che questo tipo di problemi non sia così diffuso da dover costringere la casa coreana ad un ritiro in perfetto stile Galaxy Note 7 o Galaxy Fold.