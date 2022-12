Nell’evento annuale Pwn2Own, organizzato dalla Zero Day Initiative (ZDI) a Toronto in Canada per scoprire le vulnerabilità dei dispositivi elettronici, ha fatto rilievo una notizia che non farà felici i possessori di smartphone Samsung. In particolare all’evento è stato “hackerato” per diverse volte il Samsung Galaxy S22, il top di gamma attuale della casa sudcoreana.

Durante il primo giorno dell’evento, i team STAR Labs e Chim hanno dimostrato due falle significative nella sicurezza del Galaxy S22, riuscendo così ad accedere completamente allo smartphone. Il secondo giorno, invece, anche il team Pentest Limited è riuscito a violare il dispositivo senza troppe difficoltà.

Non è andato in modo diverso anche il terzo giorno dove addirittura gli hacker sono riusciti a penetrare il sistema in appena 55 secondi, quindi registrando la quarta violazione dall’inizio della competizione. Secondo gli esperti di sicurezza di Pentest tutto ciò è stato possibile grazie ad un attacco “Improper Input Validation“. Per la scoperta di questa vulnerabilità il team si è aggiudicato un premio di 25.000 dollari. Il team, inoltre, ha chiarito che sul Galaxy S22 in questione è installata la versione più recente di Android con gli ultimi aggiornamenti di sistema.

Ci teniamo a precisare che gli hacker che partecipano a questo evento hanno capacità informatiche molto avanzate che non sono comuni a chiunque. Tuttavia, la violazione in meno di un minuto dimostra che il dispositivo è comunque estremamente vulnerabile per chi possiede tali conoscenze.

Va anche specificato che Samsung è stata subito informata e, anche se non vi è ancora alcuna dichiarazione ufficiale, supponiamo si sia già adoperata per correggere al più presto questa falla di sicurezza. A breve, infatti, il colosso sudcoreano potrebbe rilasciare degli aggiornamenti per porre rimedio. Il nostro consiglio è sicuramente quello di aggiornare sempre i vostri dispositivi a prescindere dal brand, poiché ogni produttore lavora per risolvere eventuali criticità, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.