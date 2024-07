Galaxy S23 in elegante colore femminile a solo 490€

Oggi, molti smartphone ex top di gamma sono disponibili a circa metà del loro prezzo originale. Non in tutti i negozi, ovviamente, ma su eBay si possono trovare offerte davvero interessanti. Ad esempio, il Galaxy S23 base è attualmente proposto a soli 489,99€. Considerando che è ancora uno smartphone eccezionale, questa offerta è davvero imperdibile, specialmente per chi cerca una colorazione che possa attrarre un pubblico femminile.

Samsung Galaxy S23, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy S23 è uno smartphone adatto a chi cerca un dispositivo di fascia alta, con prestazioni elevate in termini di fotografia, gaming e durata dell'utilizzo. Grazie a suo ottimo sistema di fotocamere, è la scelta ideale per gli amanti della fotografia, che desiderano catturare immagini e video nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione, merito anche di funzioni come Nightography e alla sua fotocamera con tecnologia Super HDR per selfie.

A chi è appassionato di videogiochi, questo smartphone offre un'esperienza fluida e reattiva grazie al suo avanzato sistema di raffreddamento e allo schermo con refresh rate Super Smooth fino a 120 Hz. Per coloro che danno importanza alla sostenibilità, il Galaxy S23 rappresenta una scelta consapevole, essendo realizzato con un maggior quantitativo di materiali riciclati e con imballaggi realizzati interamente in carta riciclata.

Inoltre, grazie alla protezione IP68 contro acqua e polvere, assicura resistenza e durata nel tempo. Gli aggiornamenti del sistema operativo Android garantiti per quattro generazioni e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza rendono questo smartphone un investimento a lungo termine, ideale per gli utenti che cercano un dispositivo affidabile e sempre aggiornato.

Vedi offerta su eBay