A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della serie Galaxy S23 (qui le info su come seguire l’evento), il noto tipster Evan Blass ha condiviso su Twitter i primi rendering ad alta risoluzione dei nuovi flagship di Samsung.

Subito dopo la pubblicazione dei rendering, alcuni utenti si sono presi la briga di estrarre gli sfondi e condividerli per il download: riportiamo il link più in basso in modo che possiate scaricarli anche voi!

Cosa sappiamo dei nuovi Galaxy?

Dei telefoni della nuova serie Galaxy sappiamo già molte cose, come le dimensioni del display, la qualità delle fotocamere e altri dettagli sull’hardware interno (processore, batteria ecc.). In particolare, il Galaxy S23 “base” avrà un display AMOLED da 6,1 pollici, contro i 6,6 della variante Plus e i 6,8 della variante Ultra. Sul retro di tutti e tre i dispositivi troveremo un set di obiettivi simili a quelli del Galaxy S22 Ultra, ovvero separati e un po’ sporgenti, di cui un obiettivo di tipo periscopio. L’Ultra di quest’anno, poi, sarà dotato di un sensore principale da ben 200MP e supporterà la registrazione video in 8K a 30 fps. Sul lato anteriore, invece, vedremo una cam migliorata da 12MP.

Come sempre, i tre smartphone verranno commercializzati in due versioni, una con a bordo l’ultimo gioiellino di casa Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 2) e una con processore Exynos. Ad alimentare il tutto, una batteria da 3.900 mAh per il Galaxy S23 e una da 4.700 mAh per l’S23 Plus.

Infine, sappiamo già che i telefoni saranno disponibili nelle colorazioni Phantom Black, Botanic Green, Mystic Lilac e Cotton Flower.

Sfondi Samsung Galaxy S23 (anteprima e download)

Ma passiamo ad analizzare gli “interni” dei nuovi smartphone di casa Samsung, e nello specifico gli sfondi pensati per i vari modelli. A dire il vero, al contrario delle aspettative, Samsung non ha differenziato i wallpaper per il modello Ultra da quelli degli altri modelli: ciò significa che la collezione di sfondi è unica per tutti e tre.

Riportiamo di seguito le anteprime dei wallpaper, invitandovi a cliccare sul link per scaricarli in alta definizione (1750 x 3558 pixel):

Questo link porta a una cartella Drive con gli sfondi stock della serie Samsung Galaxy S23. Si tratta di quattro sfondi in totale, ognuno dei quali corrisponde a una colorazione tra quelle elencate sopra. Potete scaricarli tutti insieme facendo clic sul nome della cartella (“S23 wallpapers“) e poi sull’opzione Scarica. Scriveteci nei commenti qual è il vostro preferito!