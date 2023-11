Samsung Galaxy S24 avrà la sua IA, ecco Gauss

Samsung ha presentato la sua ultima innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale in occasione dell'evento Samsung AI Forum 2023, tenutosi presso il prestigioso Samsung Advanced Institute of Technology di Seoul, in Corea del Sud. Il gigante tecnologico ha presentato il suo modello di intelligenza artificiale generativa, chiamato Samsung Gauss, rendendo omaggio al famoso matematico Carl Friedrich Gauss, i cui contributi al campo della statistica sono alla base dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico.

Samsung Gauss segna una tappa significativa negli sforzi dell'azienda nel campo dell'IA, rappresentando la sua visione dell'intelligenza artificiale generativa. Sviluppata dal team altamente qualificato di Samsung Research, questa tecnologia all'avanguardia viene attualmente utilizzata internamente dai dipendenti Samsung. Ma non finisce qui: Samsung Gauss farà presto il suo debutto nel mercato consumer, incorporata nei futuri prodotti dell'azienda.

Samsung Gauss comprende tre componenti distinte: Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code e Samsung Gauss Image. I prodotti che incorporano questi modelli dovrebbero arrivare sul mercato nei prossimi mesi, ed è molto probabile che li vedremo integrati nell'attesissima serie Galaxy S24, la cui uscita è prevista per gennaio 2024.

Samsung Gauss Language è progettato per comprendere il linguaggio umano e generare risposte, offrendo un'ampia gamma di applicazioni. Dalla composizione di e-mail e dalla modifica di documenti alla traduzione linguistica e alla creazione di contenuti, questo modello può migliorare significativamente la produttività. Inoltre, è progettato per fornire controlli più intuitivi sui dispositivi, funzionando senza problemi sia sui server cloud che sui dispositivi endpoint come smartphone, tablet e PC.

Samsung Gauss Code, invece, è un modello specializzato per i linguaggi di programmazione. Dotato di un assistente programmatore interattivo noto come "code.i", questo strumento dovrebbe semplificare lo sviluppo del software. Supporta la descrizione del codice e la generazione di casi di test, rendendolo una risorsa preziosa per gli sviluppatori.

Samsung Gauss Image è uno strumento che semplifica la creazione e la modifica delle immagini. Gli utenti possono cambiare lo stile delle immagini, trasformare immagini a bassa risoluzione in controparti ad alta risoluzione e persino creare immagini completamente nuove a partire da descrizioni testuali, come nel rivoluzionario modello Dall-E.

Una caratteristica distintiva di Samsung Gauss è la sua capacità di funzionare in modalità on-device, garantendo la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti. Samsung ha istituito un AI Red Team, saldamente ancorato ai principi etici dell'AI, per valutare rigorosamente i problemi di privacy e sicurezza in ogni fase dello sviluppo dell'AI, dalla raccolta dei dati alla generazione dei risultati.