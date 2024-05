Samsung Galaxy S24, l'aggiornamento definitivo per la fotocamera potrebbe essere in arrivo

Secondo le ultime indiscrezioni, un nuovo aggiornamento, attualmente in fase di sviluppo, promette miglioramenti significativi per la fotocamera della serie Samsung Galaxy S24 e potrebbe arrivare molto presto.

Secondo quanto rivelato dal leaker Ice Universe, Samsung starebbe sviluppando una nuova versione del suo firmware, denominata One UI 6.1.1, che dovrebbe essere il più grande aggiornamento da quando la serie Galaxy S24 è stata presentata. Tra le varie novità, questo aggiornamento dovrebbe includere una serie di miglioramenti significativi per la fotocamera di Samsung Galaxy S24 Ultra.

Nonostante diverse versioni rilasciate da Samsung, le prestazioni della fotocamera del Galaxy S24 non hanno visto miglioramenti consistenti. Problemi riguardanti la qualità dello zoom a lungo raggio, il ritardo dell'otturatore, il motion blur e la sovraesposizione sono stati tutti segnalati dagli utenti Samsung durante gli scorsi mesi. Con il nuovo aggiornamento, tuttavia, questi problemi potrebbero essere risolti efficacemente.

Samsung aveva inizialmente previsto un importante aggiornamento della fotocamera per il mese di aprile, ma Ice Universe ha poi riferito che è stato rimandato a giugno. Ora sembra che i suddetti miglioramenti possano essere inclusi direttamente nella One UI 6.1.1.

La versione One UI 6.1.1 è ancora all'inizio della sua fase di sviluppo e sarà soggetta a un lungo periodo di test prima della sua pubblicazione ufficiale. Si prevede che One UI 6.1.1 debutterà con i nuovi Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6, che verranno presentati nel mese di luglio durante un evento a Parigi. Ciò suggerisce che il grande aggiornamento della fotocamera per il Galaxy S24 potrebbe arrivare poco dopo.