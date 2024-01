Samsung Galaxy S24, trapelano i prezzi italiani di tutti i modelli

Con l'avvicinarsi della data di lancio della serie Samsung Galaxy S24, prevista per il 17 gennaio, gli appassionati di tecnologia sono già in fermento, grazie a una serie di fughe di notizie che rivelano dettagli chiave sui prossimi smartphone. Le fughe di notizie, che includono elementi di design e specifiche tecniche, si sono susseguite negli ultimi mesi e le recenti rivelazioni sui prezzi europei e italiani non hanno fatto altro che aggiungere benzina al fuoco.

Secondo l'affidabile informatore Roland Quandt, che ha una lunga esperienza in fatto di fughe di notizie accurate, la serie Galaxy S24 dovrebbe partire con un prezzo di partenza di 899 euro per la variante da 128 GB del Galaxy S24. La versione da 256 GB dovrebbe avere un prezzo di 959 euro, offrendo agli utenti un'opzione di archiviazione ampliata con un leggero sovrapprezzo.

Ecco una rapida ripartizione dei prezzi trapelati per il mercato italiano:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 (128GB): 899,00 euro

Samsung Galaxy S24 (256GB): 959,00 euro

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24+ (256GB): 1.149,00 euro

Samsung Galaxy S24+ (512GB): 1.269,00 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra (256GB): 1.449,00 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra (512GB): 1.569,00 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra (1TB): 1.809,00 euro

Le indiscrezioni suggeriscono che Samsung stia pianificando di addolcire l'offerta con allettanti vantaggi in fase di pre-ordine. Uno di questi vantaggi potrebbe includere il raddoppio dello spazio di archiviazione senza costi aggiuntivi, consentendo agli utenti di ottenere la versione da 256 GB del Galaxy S24 al prezzo della variante da 128 GB, e così via.

Inoltre, a seconda del mercato, i vantaggi del pre-ordine potrebbero estendersi ad accessori gratuiti o scontati, come i Galaxy Buds FE o una delle versioni del Galaxy Watch. Samsung è nota per le sue promozioni strategiche in fase di pre-ordine e si prevede che la serie Galaxy S24 seguirà l'esempio.

Per coloro che desiderano essere tra i primi a provare la serie Galaxy S24, Samsung ha già iniziato ad accettare le prenotazioni, con l'ulteriore incentivo di un credito di 50 euro per i primi arrivati.

Rispetto allo scorso anno, se i leak dovessero rivelarsi accurati, i prezzi saranno in leggero calo, una notizia che farà di certo piacere a chi ha tenuto duro e ha aspettato il 2024 per acquistare un nuovo top di gamma. Ecco i prezzi dello scorso anno per completezza:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 (128GB): 979,00 euro

Samsung Galaxy S23 (256GB): 1039,00 euro

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23+ (256GB): 1229,00 euro

Samsung Galaxy S23+ (512GB): 1349,00 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra (256GB): 1479,00 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra (512GB): 1659,00 euro

Samsung Galaxy S24 Ultra (1TB): 1899,00 euro

Il fermento per il pre-ordine sta aumentando e i fan del brand attendono con impazienza il lancio ufficiale per vedere se le fughe di notizie sono vere e quali altre sorprese ha in serbo il gigante tecnologico.