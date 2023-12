Samsung Galaxy S24, trapelate più di 100 immagini e la data di lancio

Il palcoscenico è pronto per un altro spettacolo epico di Samsung, con il tanto atteso Galaxy Unpacked 2024 che avrà luogo a gennaio. Mentre gli eventi Unpacked sono ormai un appuntamento fisso nel calendario, quest'anno promettono qualcosa di straordinario: l'integrazione dell'intelligenza artificiale.

Le anticipazioni sono giunte grazie a una fuga di notizie confermata da Evan Blass, che ha svelato la data di inizio dell'evento alle 19:00 del 18 gennaio. Ma ciò che rende davvero intrigante questo Unpacked è l'inclusione dell'IA, come suggerito dal teaser trapelato.

Nel conto alla rovescia animato, un'icona simile al logo di Google Bard compare sullo schermo, suggerendo che Samsung potrebbe sfruttare Bard in modo innovativo sui nuovi dispositivi Galaxy. Tuttavia, non è da escludere che si tratti di una rappresentazione fantasiosa dell'IA, comune a molte altre aziende.

Il video culmina con le stelle che si disperdono, accompagnate dalla scritta "Galaxy AI is coming". Questo ha suscitato molta curiosità su come Samsung integrerà l'IA in modo più avanzato rispetto ai modelli precedenti.

Le indiscrezioni riguardanti la serie Galaxy S24 hanno già fatto capolino. Tra le informazioni più rilevanti, emerge che S24+ e S24 Ultra ospiteranno un processore Snapdragon 8 Gen 3, mentre la versione base del Galaxy S24 avrà un Exynos 2400 in alcune aree. Inoltre, il Galaxy S24 Ultra sarà costruito in titanio anziché nel più debole e pesante alluminio utilizzato in passato.

Un ampio set di immagini, caricato su Twitter/X da @MysteryLupin, mostra i tre modelli Galaxy S24, incluso il titanio S24 Ultra. Pur non presentando novità, le quasi 100 immagini ad alta risoluzione offrono uno sguardo dettagliato sui nuovi dispositivi.

Per scoprire tutti i dettagli a riguardo, non resta che attendere il Galaxy Unpacked 2024 del 18 gennaio. Il futuro della tecnologia mobile sembra più vicino che mai, e Samsung sta per portarci in una nuova era di innovazione.