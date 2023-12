Apple Pencil a soli 89€! PREZZO TOP!

Uno degli accessori indispensabili per tutti coloro che possiedono un iPad è, senza dubbio, l'Apple Pencil, l'esclusiva penna digitale prodotta proprio da Apple che permette di scrivere e disegnare sulla superficie del tablet come se fosse un foglio di carta. Ebbene, state pensando di acquistarla o volete regalarla a un vostro amico o parente per Natale (a tal proposito, qui potete trovare tante altre idee regalo a tema Apple) sarete felici di sapere che su Amazon la versione di prima generazione è in sconto a soli 89,99€ invece di 95,00€, con la consegna ancora prevista prima del 25 dicembre!

Apple Pencil, chi dovrebbe acquistarla?

Nonostante si tratti della prima generazione e non della più recente seconda, l'originale Apple Pencil continua a rappresentare una risorsa incredibilmente utile per creativi, artisti e studenti che usano l'iPad Pro o l'iPad Air per prendere appunti o disegnare, giacché è dotata di una precisione e di un'accuratezza senza paragoni. Ogni gesto, infatti, viene tracciato in modo preciso ed estremamente intuitivo, garantendo un tratto dettagliato fino all'ultimo pixel. A differenza di modelli di altri brand e di fascia economica inferiore, offre anche una latenza impercettibile, dando la sensazione di star usando una vera penna.

Inoltre, offre molte funzionalità assenti in qualsiasi prodotto non ufficiale: dall'aggancio magnetico che la mantiene sempre a portata di mano, al doppio tap per cambiare strumento senza toccare lo schermo, fino alla sua estrema sensibilità all'inclinazione e alla pressione. Esatto, perché mentre la utilizzate potete persino appoggiare la mano sullo schermo come fareste su un foglio di carta senza conflitti, il tutto grazie al riconoscimento dell'iPad che distingue tra la penna e le vostre dita. Non da ultimo, se trascorrete molto tempo lavorando sull'iPad, apprezzerete la sua comodità e leggerezza, rendendo l'utilizzo prolungato durante la giornata estremamente agevole.

Insomma, nonostante si tratti della versione di prima generazione parliamo di un prodotto davvero perfetto e che tornerà incredibilmente utile a tutti coloro che possiedono un iPad e lo usano per studio, lavoro o intrattenimento. Non possiamo, dunque, non consigliarvela, soprattutto a un prezzo scontato, il che è molto raro per gli articoli Apple.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

