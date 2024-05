Quando arriva One UI 7.0? Iniziati i primi test sulla serie Galaxy S24

Mentre la distribuzione di One UI 6.1 sugli smartphone meno recenti è ancora in corso, il gigante tecnologico sudcoreano non sembra voler rallentare il passo. Recenti notizie indicano che Samsung ha iniziato i test per la One UI 7.0 basata su Android 15.

Secondo quanto riportato da SamMobile, un firmware con il numero di versione S928BXXU2BXE2 è apparso sui server di Samsung, segnalando l'inizio dei test per la prossima versione dell'interfaccia utente del marchio: la One UI 7.0. Secondo la fonte, l'alterazione del quarto carattere da destra da “A” a “B” è un indicatore di una significativa iterazione del software in arrivo.

La nomenclatura della prossima major release non è confermata in alcun modo dal numero di build, tuttavia possiamo essere abbastanza sicuri si tratti della prossima versione di One UI in base alla storicità. La serie Galaxy S24 è ovviamente in prima linea per abbracciare questa imminente revisione software.

L'apparizione di questo nuovo firmware sui server europei offre uno sguardo agli attuali campi di prova di Samsung, sebbene di solito il marchio preferisca rilasciare i nuovi aggiornamenti in Beta per prima cosa nel suo Paese natale. Anche se non sono ancora emersi dettagli concreti sul contenuto di One UI 7.0, è ragionevole prevedere una pletora di miglioramenti e nuove funzionalità. Essendo un aggiornamento importante, è probabile che Samsung si impegni al massimo per garantire un'esperienza d'uso rifinita e ricca di nuove funzioni, molto probabilmente legate all'IA.

Quando arriverà One UI 7.0?

Il prossimo aggiornamento di Samsung verrà rilasciato in via ufficiale solamente dopo che Google avrà annunciato la versione definitiva di Android 15 questo autunno. Ci aspettiamo quindi un rilascio della One UI 7.0 negli ultimi mesi dell'anno in corso, almeno per i modelli principali della famiglia Galaxy.

Nel corso degli ultimi anni, prima dell'arrivo della versione ufficiale dei nuovi aggiornamenti, Samsung ha anche rilasciato diverse Beta per gli utenti più curiosi e avventurosi. Non mancheremo di aggiornarvi nel caso spuntassero in rete novità a riguardo!