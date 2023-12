Tesla sapeva dei difetti di fabbrica, ma ha dato la colpa ai clienti

Nuovi guai per Tesla, accusata di aver incolpato i conducenti anziché assumersi la responsabilità per alcuni problemi legati ai propri veicoli, di cui tra l’altro sarebbe stata a conoscenza. Le accuse sono state mosse da Reuters, che sta svolgendo un’indagine in merito. Tra le varie tematiche emerse, sembra ad esempio che le auto Tesla soffrano di problemi a sospensioni e sterzo da anni, ma l’azienda ha sempre negato difetti di fabbrica, costringendo i proprietari a pagare le riparazioni in quanto al di fuori della garanzia.

L'indagine si basa su interviste con tecnici, proprietari scontenti, documenti di riparazione e comunicazioni interne, dipingendo un quadro preoccupante delle pratiche di Tesla. Un esempio? Shreyansh Jain, proprietario di una Model Y, ha subito un guasto dello sterzo dopo meno di 200 miglia percorse; nonostante Tesla fosse a conoscenza dei problemi che hanno causato il guasto, Jain ha dovuto sborsare 14.000 dollari per le riparazioni, con l'azienda che attribuiva il problema a un "danno esterno precedente".

La situazione per Tesla peggiora ulteriormente se si esaminano una serie di guasti alle sospensioni registrati nel 2016 in Cina. Gli ingegneri hanno scoperto che un braccio delle sospensioni costruito in lega di alluminio si era spezzato, portando a circa 400 lamentele in Cina tra il 2016 e il 2020. Mentre Tesla ha emesso un richiamo in Cina, negli Stati Uniti l'azienda ha attribuito questi guasti a "abuso da parte del conducente" e ha istruito i centri di assistenza a attribuirli a "cattivo uso del veicolo".

Inutile dire che questa rivelazione da parte di Reuters ha fatto infuriare i proprietari Tesla, che da tempo si sentono vittime della politica dell’azienda di non riconoscere e risolvere problemi ricorrenti che affliggono le auto. L'indagine evidenzia la leggerezza con cui Tesla scarica la responsabilità sui clienti, sollevando non poche preoccupazioni riguardo all'impegno dell'azienda per la trasparenza e la soddisfazione del cliente. Quanto emerso potrebbe poi influire sulla reputazione e sulla fiducia dei clienti nei confronti del brand, impattando negativamente sulle vendite anche nel lungo periodo.