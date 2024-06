eBay riduce notevolmente il prezzo di S24 Ultra: ora a soli 940€!

Il prezzo importante del Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe scoraggiare molti utenti, anche se di recente è più facile trovare lo smartphone a prezzi ridotti. Tuttavia, l'offerta corrente su eBay è particolarmente allettante: grazie al coupon "PSPRGIU24", il prezzo scende ulteriormente, raggiungendo un minimo storico di soli 940,99€. Questo è un ottimo affare per un telefono di punta come il Galaxy S24 Ultra, che è il primo smartphone di Samsung a integrare un'intelligenza artificiale avanzata.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 35€ durante il checkout

Samsung Galaxy S24 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy S24 Ultra si rivolge a chi non si accontenta e cerca nel proprio smartphone non solo uno strumento di comunicazione, ma un vero e proprio compagno per ogni avventura. Se siete fotografi appassionati o professionisti, questo modello, con il suo sensore da 200MP, vi permette di catturare dettagli nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie al ProVisual Engine. L'inclusione dello Space Zoom offre inoltre la possibilità di esplorare nuove prospettive fotografiche, rendendo ogni scatto un'opera d'arte.

Per gli amanti del gaming, il Samsung Galaxy S24 Ultra promette un'esperienza senza precedenti, grazie al suo potente processore e alla camera di vapore raddoppiata che garantisce una grafica fluida e reattiva, anche nei giochi più esigenti. La sua ampia memoria e la straordinaria efficienza energetica, supportata da una batteria da 5.000 mAh, vi consentono di immergervi nelle sessioni di gioco più lunghe senza interruzioni.

Se il vostro smartphone è al centro della vostra vita lavorativa e creativa, con funzioni come Edit Suggestion, Traduzione Live e Assistente Note, il Samsung Galaxy S24 Ultra soddisferà ogni vostra esigenza, semplificando le attività quotidiane con l'AI e offrendo un'esperienza d'uso veramente innovativa. Insomma, uno smartphone rivoluzionario nel settore, per questo rappresenta, a 940€, un ottimo acquisto.

