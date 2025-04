Il 7 aprile alle 20:45 si svolgerà un incontro molto atteso della Serie A tra Bologna e Napoli, che promette spettacolo e intensità. Questo match sarà visibile in esclusiva su Dazn, la piattaforma di streaming che detiene i diritti di trasmissione per le partite del campionato italiano. Per chi si trova all’estero e non vuole perdersi neanche un minuto dell’azione, non c’è da preoccuparsi: grazie alla possibilità di utilizzare una VPN, sarà possibile accedere alla trasmissione di Dazn anche da fuori Italia, simulando una connessione dal nostro paese e godendo dello streaming senza restrizioni geografiche.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Bologna - Napoli in TV e streaming

La partita Bologna - Napoli è prevista per le 20:45 del 7 aprile marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Bologna arriva a questa sfida con una forma impressionante, avendo vinto tutte le ultime cinque partite disputate in campionato. Un inizio di 2025 da incorniciare per gli uomini di Thiago Motta, che si trovano ora al 4° posto in classifica, un piazzamento che li mantiene nelle posizioni di vertice e con un obiettivo chiaro: continuare a lottare per un posto in Europa. La squadra ha mostrato solidità difensiva e concretezza offensiva, aspetti che l’hanno resa una delle squadre più in forma del campionato. Una vittoria contro il Napoli potrebbe ulteriormente consolidare le loro ambizioni di alta classifica.

D'altro canto, il Napoli arriva a questo incontro con umore contrastante. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, un bilancio che non rispecchia appieno le aspettative per una squadra che occupa il 2° posto in classifica. Nonostante un cammino non del tutto brillante, la squadra di Luciano Spalletti ha dimostrato di essere una delle formazioni più forti della Serie A e può vantare individualità di grande livello che potrebbero essere decisive nel corso della partita. Un successo contro il Bologna sarebbe fondamentale per restare nei piani alti della classifica e consolidare le proprie ambizioni per il titolo.

Probabili formazioni Bologna - Napoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all’estero e desiderate seguire la partita, il modo migliore per farlo è tramite Dazn, ma la disponibilità del servizio può essere limitata a determinate regioni. Per aggirare questi blocchi geografici, potete utilizzare una delle migliori VPN per simulare una connessione dall'Italia, permettendovi così di accedere al flusso di Dazn senza problemi. Le VPN più affidabili offrono connessioni sicure e veloci, garantendo un’esperienza di streaming fluida. In questo modo, potrete seguire Bologna - Napoli in diretta, ovunque vi troviate nel mondo.